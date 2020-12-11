Uzmanından "Temaslı olmak için illa dokunmak gerekmiyor" uyarısı

AYŞE YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, vakayla temaslı olmak için illa dokunmak gerekmediğini belirterek, "Bazıları dokununca virüsün bulaştığını sanıyor. Zaten artık tokalaşmıyoruz, öpüşmüyoruz. Virüsün en önemli bulaş yolu, damlacık dediğimiz solunum yollarıyla oluyor." dedi. Yoğun bakım servisinde Kovid-19 hastalarının hayata tutunması için ekibiyle özverili şekilde çalışan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın soğumasıyla riskli günlere girildiğini, asla rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi. Her zamankinden daha dikkatli olunmasını isteyen Yılmaz, "Grip vakaları artmaya, Kovid-19, H1N1 tüm gripler birbirine karışmaya başladı. O nedenle izolasyona en çok dikkat etmemiz gereken döneme girdik. Yoğun bakımlara en çok ihtiyaç duyacağınız dönemdeyiz. Geçenlerde hastaneye gelen 25 yaşında doğum sonrası sorunları olan bir hastayı, 14 saat sonra yoğun bakıma çekebildik. O nedenle dışarıya çok az çıkın, başka hastalıklara da maruz kalmayın. Şu dönemde gerçekten trafik kazası yapmamamız gerekiyor." diye konuştu.

Hastanelerinde 100 civarındaki yoğun bakım yatağının 30'unun Kovid-19 için ayrıldığını aktaran Yılmaz, her yaş grubundan vakaların geldiğine dikkati çekti. - "Hastalık herkeste ayrı seyrediyor" Entübe olanlardan 96 yaşındaki hastayı da iyileştirip taburcu ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "30 yaşında hastalığı çok ağır seyrettiği için kaybettiğimiz hastalarımız da var. Hastalık herkeste ayrı seyrediyor. Şiddeti herkeste çok farklı. O nedenle altta yatan hastalığına da bağlı. Bazı genç yaşta hastalığı ağır seyrediyor, bazıları 96 yaşında Kovid-19'u atlatabiliyor." ifadelerini kullandı. Yılmaz, yeni suni solunum cihazlarının konforlu olduğunu, bazı hastaları entübe etmeden bu cihazlar sayesinde tedavi edip, taburcu edebildikleri aktardı. - "Yoğun virüs alımı hastalığın seyrinde önemli" Prof. Dr. Yılmaz, şunları kaydetti: "Yoğun virüs alımı hastalığın seyrinde oldukça önemli. Mesai arkadaşlarımızdan, yoğun bakımda takip ettiklerimiz oldu. Yoğun bakım doktorlarımız da hasta oldu. Doğal olarak oldukça sıkıntılı atlatıyorlar. Sağlıkçılar direkt bu işle iç içe olduğu için daha ağır atlatıyorlar. Bu dışarıdakiler daha hafif atlatacaktır diye yanlış anlaşılmasın. Şu anda 23 hastanın 22'si sağlıkçı olmayan kişiler. Bir sefer maruz kalmasına rağmen çok ağır atlatan ya da kaybettiklerimiz de oluyor ama virüsü yoğun almamak gerekiyor."