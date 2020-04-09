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Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

ERZURUM HABERLERİ  | 09.04.2020 10:50 | Son Güncelleme

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ”Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 Bin TL bağışladı.Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği Erzurum İl Başkanı Nesip Dal Dernek üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ,”Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 Bin TL bağışladığını ifade etti.Dal, ‘’Üyelerimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinden sözleşmeleri müteakip biten uzman çavuşlarımızdan oluşmaktadır.

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ”Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 Bin TL bağışladı.
Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği Erzurum İl Başkanı Nesip Dal Dernek üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ,”Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 Bin TL bağışladığını ifade etti.
Dal, ‘’Üyelerimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinden sözleşmeleri müteakip biten uzman çavuşlarımızdan oluşmaktadır. Üyelerimizin yüzde 90’ı asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Cumhurbaşkanımızın milli dayanışma çağrısı üzerine biz de 5 gün önce başlattığımız süreçte şuan itibariyle 10 bin TL bu kampanyaya destek çıktık. Üyelerimizden bu kampanyaya destek çağrıları gelmektedir. Derneğimizin genel merkezinde genel başkanımız Arif Saylam koordinesin de kampanyaya destek veren üyelerimizin mesajlarıyla ve dekontlarıyla doldu. Bunları kayıt altında tutuyoruz. Kendilerine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum çünkü geçimini zor sağlayarak milli dayanışma içerisinde bir vatandaşımızın evindeki çorbaya tuz olabilmek için elinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar” dedi.
Bugünlerin birlik ve beraberlik çerçevesi içinde aşılacağını ifade eden Erzurum İl Başkanı Nesip Dal, ‘’Allah devletimize, milletimize, ezanımıza zarar getirmesin. Bugünleri milli beraberlik ruhuyla ve milli birlikte aşacağımıza olan inancım tamdır. Eğitimli ve tecrübeli olan uzman çavuşlarımız bugün de eğer ihtiyaç hasıl olursa iç güvenlikte ve dış güvenlikte daima 7/ 24 gerekirse maaş almadan göreve hazır olduklarını da buradan bildiririm. Çünkü bu yönde derneğimize binlerce talep var.” diye konuştu.
Dal, ‘’Sen ben değil, birlik olma zamanı. Biz bize yeteriz kampanyasına bağışımızı yaptık ve tük sivil toplum kuruluşlarını bu duyarlılığa davet ediyorum’ dedi.

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

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