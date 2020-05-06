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Uzmanlar uyardı: “AVM’lerde hijyene dikkat”

İZMİR HABERLERİ  | 06.05.2020 11:44 | Son Güncelleme

Medical Park İzmir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç.

Uzmanlar uyardı: “AVM’lerde hijyene dikkat”

Medical Park İzmir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülfem Terek Ece, açılması gündemde olan alışveriş merkezleriyle ilgili, müşteri ve çalışanların virüsten korunması için önlemlerin titizlikle alınması gerektiğini belirtti.
Bilim alanında dünyanın önde gelen bir dergisinde yayınlanan bir makaleden bilgiler paylaşan Medical Park İzmir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülfem Terek Ece, “Bilim insanları Covid-19’un tuvalet kağıdında 3 saate kadar, tahta ve bez materyallerde 2 güne kadar, cam ve kağıt paralarda 4 gün, paslanmaz çelikte 7 güne kadar aktif kalabildiğini tespit etmişlerdir. AVM’ler bu açıdan çok kritik bir yere sahip ticari ve sosyal alanlardır” dedi.
AVM’lerin sahip oldukları metrekareye göre müşteri kabul etmesi gerektiğini söyleyen Ece, “Giriş çıkışlar buna göre organize edilmelidir. Bu planlama sadece AVM genelinde değil, AVM içerisindeki mağaza ve restoran gibi faaliyet gösteren diğer birimlerde de ayrıca uygulanmalıdır. Kasa önlerindeki sosyal mesafe kontrol edilmeli. Restoran-cafe’lerde masa ve sandalye sayısı düşürülmelidir. Müşteriler, öncelikle bu mekanların dış bölümlerine yönlendirilmelidir” diye konuştu. Korona virüs riskini azaltmak açısında AVM çalışanlarının vardiyalı çalışması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Gülfem Terek Ece, “AVM’ye maskesiz girişe izin verilmemelidir. Girişlerde yetkilendirilecek görevlilerce maske ve ateş kontrolü yapmalıdır. El dezenfektanı verilmelidir. Yapılan çalışmalar müşterilerin AVM’lerde 3 saat, hafta sonları ise 4 saat vakit geçirdiğini çalışanlar içinse bu sürenin 8-10 saat arasında olduğunu göstermektedir. Maruziyetin azaltılması amacıyla dolaşım sınırlandırması yapılabilir. Gün içerisi de de dezenfeksiyon molaları verilmelidir. AVM çalışanlarının vardiyalı çalışması uygulanabilir” dedi.
Yaz dönemine girildiği bu günlerde havalandırma sistemlerinin de riskli olabileceğini belirten Ece, “Çok sıcak günlerde enerji tasarrufu amacıyla uygulanabildiği bilinen yüzde 100 iç hava ile iklimlendirme riskli olabilir. Ayrıca havalandırma sistemlerinin kontrolleri, yetkili kurumlar tarafından mutlaka yapılmalıdır. Bir süre kullanılmamış klima sistemleri, kontrol edilmeden kullanılmamalıdır. Bu durum Covid-19 dışında diğer solunum sistemi patojenleri açısından da risk oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

“Kabin temizliği şart”
Giyim üzerine çalışan mağazaların kabinlerinin giriş çıkışlardan sonra dezenfekte edilmesi gerektiğini vurgulayan Ece, sözlerine şu şekilde devam etti: “Kıyafet deneme süreçleri bu dönemlerde kısıtlanmalı ya da bir süre yasaklanmalıdır. Denenmiş kıyafetlerin bir sonraki müşteriye kontrolsüz şekilde verilmesi engellenmelidir. Tuvalet ve dış mekan dezenfeksiyonları normalden daha sık sürede yapılmalı. Dezenfeksiyon malzemeleri için standardizasyona gidilmelidir. Çalışan sağlığı çok önemli bir diğer unsurdur. Çalışanların yeniden işe başlamaları öncesinde iş yeri hekimlerince gerekli muayeneler yapılmalı, fizik muayene ve temas öyküsü zemininde test uygulanmalıdır. Çalışanlar gün içerisinde belli aralıklarla ateş ölçümleri kayıt altına alınmalıdır.”

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