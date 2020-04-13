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Uzmanlar uyarıyor: "Korona virüs günlerinde çocukların kaygıları geçiştirilmemeli"

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.04.2020 15:34 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğr.

Uzmanlar uyarıyor: "Korona virüs günlerinde çocukların kaygıları geçiştirilmemeli"

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Turgut Türkdoğan, korona virüs nedeniyle evlere çekildikleri bu günlerde anne ve babaların çocuklar adına izlemeleri gereken yolu anlatarak, özellikle çocukların korona virüs konusundaki kaygılarının geçiştirilmemesi gerektiğini söyledi.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) dijital söyleşilere katılan Türkdoğan, “Korona virüs Günlerinde Ebeveyn Olmak” başlığıyla önemli noktalara değindi. Çocukların dış dünyaya ilişkin algılarının henüz erken yaşlarda şekillenmeye başladığını hatırlatan Türkdoğan, bu günlerde dış dünyaya ilişkin karamsar ve güvenilmez yorumların çocuklar tarafından dünyanın güvenilmez ve olumsuz bir yer olduğu şeklinde algılanabileceğini ifade etti. Çocukların dış dünyayı algılamalarında ailenin önemi üzerinde duran Türkdoğan, “Çocuğun içine doğduğu ilk dünya ailedir. Aile ne kadar tutarlı, kaygıyla baş edebilen, olumsuz gelişmeler karşısında sade ve anlaşılır bir dille çocuğa ulaşabilen bir yapıdaysa, o derece güvenli, kaygı yönetimi güçlü ve stresle başa çıkma becerileri yüksek çocuklar yetiştirebiliriz” şeklinde açıklamalarda bulundu.
İçinde bulunulan süreçte, çocukların zaman zaman olumsuz duygular yaşayabileceğine dikkat çeken Dr. Türkdoğan, böyle zamanlarda anne-babaların takınması gerek tavrı şöyle özetledi: "Bu duyguları yaşayan çocuklar, geçiştirilmemeli, duymazdan gelinmemeli veya durumu inkar eden söylemler kullanılmamalı. Çocuğu, durumu kabul etmesi için ikna etmek yerine çocuğun bir süre bu duygularla baş başa kalmasına izin verilmelidir. Benzer duyguların, zaman zaman anne babalar tarafından da yaşanabildiği ve bunun doğal bir durum olduğu uygun bir dille çocuğa anlatılmalıdır. Çocuklarını bu problemlerle başa çıkabilmeleri için aileler çocuklarını hayal kurmaya teşvik ederek bu hayalleri resimlere dökmelerini sağlayabilir."

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