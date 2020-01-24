Uzmanlardan anne-babalara uyarı: Çocuk ne bilecek demeyin

Aydın’da hizmet veren Akdemiden Psikoloji ve Pedogoji yetkilileri, çocukları, ruhsal olarak etkileyen en büyük olumsuzlukların başında anne-baba tartışmalarının geldiğini belirtti. Bazı meselelerin çocukların önünde ya da duyacağı ortamda “Çocuk ne bilecek” düşüncesi ile tartışmanın çocuklar üzerinde ciddi davranış bozukluklarına neden olabildiğini belirten Akademiden Psikoloji ve Pedagoji Psikologlarından Şevket Cankurtaran, “Çocuklar her şeyi bilip hissettiği gibi yaşadıklarını asla unutmaz. Bu nedenle çocuklara karşı ve çocukların bulunduğu ortamda daha hassas olun” dedi.

Çocuklardaki pek çok davranış bozukluğunun gündelik hayatta ve sosyal süreçlerde meydana gelen problemlerden kaynaklandığını belirten Akademiden Psikoloji ve Pedagoji Psikologlarından Şevket Cankurtaran “Çocuklar, problemlerle karşılaştığında yetişkinler gibi mantıksal bir yönetim planı oluşturamazlar ve özellikle ilk defa deneyimledikleri problemleri anne babanın desteği olmadan atlatamayabilirler. Yaşamda var olan radikal değişiklikler, aile bireylerinin ölümü, boşanma, yeni bir kardeşin doğması, ihmal ve istismar gibi problemler çocukların kendi başlarına baş edemeyecekleri ve destek alınmazsa uyum ve davranış bozukluğu geliştirebilecekleri süreçleri beraberinde getirebilir. Çocuklarda uyum bozukluğu ve davranış bozukluğu hafife alınmayacak problemlerdendir” diyerek öfke patlamaları, sosyal adaptasyon güçlüğü, tırnak yeme, parmak emme, saç koparma gibi davranışların bu durumun bir belirtisi olduğunu kaydetti.

Her çocuğun deneyimlediği yıkıcı olayların şekline ve ciddiyetine göre farklı davranışsal tepkiler verebildiğini kaydeden Cankurtaran, “Psikologlar için önemli olan ise çocuğun başvurduğu yöntemin risklerini ve olası sonuçlarını değerlendirmek; bu bağlamda sürecin en olumlu şekilde atlatılmasını sağlamaktır. Akademiden ailesi olarak biz Aydın’da psikologlarımız, psikolojik danışmanlarımız ve çocuk gelişim uzmanlarımızla birlikte çocuğunuzun mizaç sistemini belirleyerek gerek bireysel terapilerle gerek oyun terapileriyle çocuğunuza en uygun çözüm sürecini uygulamaktayız” diyerek çocuklarında davranış sıkıntısı yaşayan ailelerin vakit kaybetmeden uzmana başvurmasını tavsiye etti.

