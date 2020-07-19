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Uzmanlardan baraj ve göl uyarısı: "Bilinçsiz şekilde suya girmeyin"

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.07.2020 09:41 | Son Güncelleme

Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği yöneticisi Deniz Temel, havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Bilinçsiz şekilde suya girmeyin" dedi.Türkiye’nin ilk özel su altı arama kurtarma derneği olan Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği üyeleri, eğitimlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği yöneticisi Deniz Temel, havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Bilinçsiz şekilde suya girmeyin" dedi.
Türkiye’nin ilk özel su altı arama kurtarma derneği olan Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği üyeleri, eğitimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Yamula Barajı’nda eğitimlerine devam eden balık adamlar, aynı zamanda vatandaşların da zor zamanlarında imdadına yetişiyor. Derneğin yöneticisi Deniz Temel, serinlemek için baraj gölü ve ırmaklara giren vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Biliyorsunuz ki Kayseri’de su altı arama kurtarma ekibi yok ama bu eksikliği yıllardır Türkuaz, gönüllüler ile bunu tamamlıyor. Kış boyunca Kadir Has Yüzme Havuzu’nda eğitimlerimize devam ettik. Pandemi sürecinin kalkmasından sonra da artık Yamula Baraj gölü ve Kızılırmak gibi yerlerde eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugünkü eğitimlerimizde de durgun suda kürek çekme, bot devirme, bota çıkarma, su altı eğitimleri ile karanlık su irtifa dalışlarını yapıyoruz. ’Baraj çeker’ düşüncesi şehir efsanesidir. Barajın çekme gibi ihtimali yoktur. Tatlı su olduğu için yoğunluğu azdır. Bu yüzden hareketi bıraktığınız zaman çekme başlar. Baraj çekmez. Bunlar olmuyor diye de bilinçsiz bir şekilde suya girmemek lazım. Buradaki balık oltacılarının hiçbirinin üzerinde can yeleği yok. Çocuklar suya giriyor, aileleri elinden tuttuklarını zannediyor ama su birden derinleşiyor. Bu konuda daha dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Başkan Yardımcısı Hamza Aktaş da, "Derneğimizde dağ arama kurtarma, hızlı akarsu arama kurtarma, su altı arama kurtarma gibi faaliyetlerimiz var. Rutin eğitimlerimizden birisini gerçekleştirdik. Zaman zaman Kızılırmak, Yamula’ya gelip eğitimlerimizi devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

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