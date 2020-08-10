YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uzmanlardan bayram sonrası beslenme önerisi

Uzmanlardan bayram sonrası beslenme önerisi

UŞAK HABERLERİ  | 10.08.2020 13:55 | Son Güncelleme

Beslenme ve diyetisyen uzmanı Hüda Kabakoğlu, bayram dolayısıyla düzensiz beslenen vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Beslenme ve diyetisyen uzmanı Hüda Kabakoğlu, bayram dolayısıyla düzensiz beslenen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kabakoğlu, “Sebze suları, şekersiz limonatalar içmeliyiz ve mutlaka günde iki litre su tüketimi öneriyorum” dedi.
Uşak’ta özel beslenme ve diyetisyen uzmanı olan Hüda Kabakoğlu, bayram sonrasında da et tüketimi ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Bayram dolayısıyla vatandaşların coşkulu olduklarını ve zengin sofralar olarak adlandırılan etlerin ve tatlıların bol olduğu sofralarda ipin ucunu kaçırdıklarını bu sebeple de vatandaşlarda kilo alımı gerçekleştiğini belirtti. Kabakoğlu, “Bayramlarda birazcık coşkulu oluyoruz, sofralarımız zengin oluyor, insanlar bayram denilince zengin sofralara oturuyor. Biraz ağır yemekler ve tatlılar akla geliyor. İpin ucunu biraz kaçırabiliyoruz. Bu kurban bayramında birazcık daha et tüketiminin yoğunlaşmasıyla bayramdan sonra kendi danışanlarımla sindirim problemi görüyordum. Bayramda tüketilen et ve tatlılara bağlı olarak kilo alımları görüyorum. Genel olarak da herkeste bu şikayetlerin olduğunu düşünüyorum” dedi.
“Sindirim için suya ihtiyaç var”
Sindirimi hızlandırmak için sebze ve bolca su tavsiye eden Kabakoğlu, “Bayramda yediklerimizi nasıl telafi etmeliyiz. Kurban etleri biraz daha taze et oldukları için bağ dokusu kuvvetli ve kolesterolü yüksek olduğu için sindirime zarar veriyor ve kolay kilo alımı gerçekleştiriyor. Kurbandan sonra yaklaşık bir ay kadar sebze ağırlıklı beslenmeliyiz, sebze suları içmeliyiz, havaların ısınmasıyla asitli içeceklere de yönelim çok oldu. Hem asitli içecekler, hem yoğun et tüketimi hem de sıcaklarda tolere edilemeyen tatlı tüketimi bunların azalması gerekiyor. Bunların yerine daha çok sebzelerle beslenmeliyiz. Çünkü sebzelerin sindirimi çok kolaydır. Sebze suları, şekersiz limonatalar içmeliyiz ve mutlaka günde iki litre su tüketimi öneriyorum. Çünkü her yediğimiz besini sindirimi olması gerekiyor ve o sindirim için suya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber varBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber var
PARTNERMerve Çağıran ile aşkını ilan eden İsmail Hacıoğlu'nun eski eşinden olay sözlerMerve Çağıran ile aşkını ilan eden İsmail Hacıoğlu'nun eski eşinden olay sözler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Ünlü turizmci Eğlencelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü turizmci Eğlencelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Ödemiş’in su sorunu Rahmanlar ile çözülecek

Ödemiş’in su sorunu Rahmanlar ile çözülecek

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Uşak Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:31
Sabah
06:05
Öğle
13:13
İkindi
17:01
Akşam
20:11
Yatsı
21:38

Uşak Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Besci Eczanesi
Merkez
Ege Hayat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.