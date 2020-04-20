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Uzmanlardan ‘D Vitamini’ uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 20.04.2020 12:31 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan Korona virisü tedbirleri kapsamında ‘evde kal’ çağrısına herkesin uyması istenirken, uzmanlar evde kalınan zamanda güneşin de görülmesini tavsiye etti.

Uzmanlardan ‘D Vitamini’ uyarısı

Dünyayı etkisi altına alan Korona virisü tedbirleri kapsamında ‘evde kal’ çağrısına herkesin uyması istenirken, uzmanlar evde kalınan zamanda güneşin de görülmesini tavsiye etti. Özellikle hamile kadınların günün belli zamanlarında pencere ya da balkondan güneşi görmesini tavsiye eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, “Evde kalın ama güneşi görün” dedi.
Günümüzde kapalı ortamlarda uzun süre geçirilmesi ve sağlıksız beslenme nedeniyle toplumdaki eksikliği giderek artan D vitamini alımına dikkat çeken Op. Dr. Çiğdem Karas, evde geçirilen süreçte de hamilelerin günlük aktivitelerini yapıp güneşi görebileceğini söyledi. Beyin sağlığından kalp sağlığına, diyabetten hipertansiyona, bağışıklık gücünden kemik-diş sağlamlığına kadar onlarca sağlık parametresinin vücudumuzda yeterince D vitamini olmasına bağlı olduğunu hatırlatan Karas, “D vitamini günümüzde özellikle yaygın olarak görülen covid19 enfeksiyonu ile mücadele de destek olarak kullanabileceğimiz çok önemli bir vitamindir” dedi.
Hayatın her döneminde yeterli düzeyde alınması gereken D vitaminin, özellikle gebelikte hem anne hem de bebek için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Op. Dr. Çiğdem Karas, “D vitamininin görevi, kalsiyum ve fosforun kan seviyelerini düzenlemektir. Bu elementler gebelikte, sizin olduğu kadar, bebeğinizin de kemik ve diş gelişiminde kullanılır. Gebelikte vitamin D eksikliği olursa, doğacak bebekte gelişme geriliği ve iskelet bozuklukları görülebilir. Gebelikte eksik D vitamini alan bebekler, doğum sonrası da uzun dönemde bazı sorunlarla karşılaşabilirler. Bu bebekler düşük kemik yoğunluğu ile doğarlar ve 8-9 yaşına geldiklerinde de kemik kitleleri yaşıtlarına göre düşüktür. Yaşamın ilerleyen yıllarında da osteoporoz (kemik erimesi) riskiyle karşı karşıyadırlar. Anne adayı da D vitamini eksikliğinden etkilenir. Gebelik zehirlenmesi (preeklempsi) ve sezaryen doğum ihtimali artar” dedi.

“Günlük 15-30 dakika güneşi görün”
Özellikle hamileler için güneş ışığının ihmal edilmemesi gerektiğini doğal yollardan elde edilemediği zamanda ise D vitamininin zengin olduğu yumurta, süt, yoğurt, karaciğer ve balık tüketimine önem verilmesini isteyen Op. Dr. Çiğdem Karas, “D vitamini için güneşlenme önemli bir kaynaktır. Derinin hafif pembeleşmesinin gerçekleştiği 15-30 dakika güneşlenme ile 2000 ünite D vitamini üretilmektedir. Ülkemizde 2005 yılında yapılan araştırmada gebelerde yüzde 81,7 ve bebeklerde %yüzde 40 oranında D vitamini eksikliği saptanmıştır. Günümüzde birçok hastalığın temelinde D vitamini eksikliği suçlanmakta ve kan testiyle bakıldığında, tüm bireylerde D vitamini eksikliğine çok sık rastlamaktayız. Sonuç olarak; gebelik ve emziklilik dönemindeki D vitamini eksikliği ve yetersizliği hem anne sağlığını hem de bebek sağlığını ve her ikisinin ileriki yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir” diyerek evde kalınan dönemlerde de D vitamini için hamile ve bebeklerin güneşe görünmesini tavsiye etti.

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