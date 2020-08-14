Uzmanlardan ebeveynlere ’Korona virüs’ uyarısı uyarısı:

Korona virüsle mücadele sürecinde çocuklarda kabuslar görme, huzursuzluk, anne-babaya aşırı bağlanma, konsantrasyon bozukluğu gibi davranış problemleri ortaya çıkabileceğini söyleyen Psikolog Buse Kol, “Çocuk bu süreçte ailesinin yanında olduğunu bilmeli” dedi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi’nden Psikolog Buse Kol, korona virüs sürecinde çocuklarda oluşabilecek davranış problemleri ile ilgili önemli bilgiler verdi. Korona virüs sürecinde evlerinden dışarı çıkamayan çocukların sosyal medya ve internet üzerinden korona virüs içerikli haberlere maruz kalmamaları gerektiğini belirten Psikolog Buse Kol, çocuğun bu dönemde kaygılarının iyi yönetilmemesi durumunda davranış bozukluklarının ortaya çıkabileceğini dile getirdi. Davranış bozukluğu gösteren çocuklara ailelerinin olumsuz tepkiler göstermemesi gerektiğini ifade eden Kol, bu tür yaklaşımların çocuklarda kalıcı davranış bozuklukları oluşturabileceğine dikkat çekti.

‘Çocuklar korona virüs içerikli haberlere maruz bırakılmamalı’

Çocukların kaygılarının giderilmesini sağlayacak bilgilerin verilmesi gerektiğini söyleyen Kol, “Pandemi sonrasında çocuklardaki davranış problemlerinin oluşumunda ebeveynlerin tutumu oldukça önemlidir. Ebeveynler bu süreçte kendilerinin de yaşadıkları stres ve kaygıyı çocuklarıyla olan iletişimlerine istemeden de olsa yansıtmışlardır. Bu süreçte çocuklarda uykusuzluk, iştahsızlık, takıntılar, nedeni bilinmeyen ağrılar, kabusla görme, huzursuzluk, anne-babaya aşırı bağlanma, konsantrasyon problemleri, değişiklikleri reddetme, yoğun kaygı, kaybetme ve ölüm korkusu, altına kaçırma gibi bir takım problemli davranışların görülmesi olasıdır. Bu davranışlar bu süreçte her çocukta görülebilir. Aileler paniğe kapılmayıp, uzmanların tavsiyelerine uyarak, süreci ve süreç sonrasını en iyi şekilde yönetebilirler” dedi.