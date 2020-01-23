Uzmanlardan grip uyarısı

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Halil Yaman, grip ve grip aşısı hakkında, uyarıcı ve bilgilendirici açıklamalar yaparak, özellikle ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdib.

Uzman Dr. Yaman özellikle havaların soğumaya başlamasından sonra enfeksiyonların kendini göstermeye başladığını söyledi. Yaman, "Ekim ayı ile başlayan grip vakaları, ilerleyen zaman içinde maalesef artıyor. Kalabalık ortamlarda hızla yayılabilen gribe karşı aşı ile koruma sağlanabilmekte. Grip, virüslerin neden olduğu bir enfeksiyondur ve solunum yolu hastalıklarına neden olmaktadır. Zaman zaman dünya çapında salgınlara bile neden olabilmektedir. Grip virüsleri kuş veya memeli hayvan kökenli olabilmektedir. 2009 yılında dünya çapında salgınlara neden olmuştur. Hastalık ağır seyirli olmamakla birlikte hamile kadınlar, yaşlılar, küçük çocuklar veya başka bir hastalığı olup vücut direnci düşük olanlarda ölümlere bile neden olmuştur. Grip virüsleri, her yıl kendini yeni bir şekle sokarak hastalık yapma potansiyelini yenileyebilmekteler. Küçük çocuklar, hastalık için en büyük riske sahiptirler. Grip soğuk ayların hastalığıdır” dedi.