Uzmanlardan pandemi döneminde ‘korsan sağlıkçı’ uyarısı

Dünyayı etkisi altına alan ve Mart ayından bu yana ülkemizde de yaygın halde görülen Korona virüsün korsan sağlıkçılar doğurduğu belirtildi. Aydın’da faaliyet gösteren Güzelhisar Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Evren Karaköse, “Maalesef pandemi döneminden virüs kapma korkusu ile hastane ve sağlık kuruluşlarına gitmekten korkan pek çok kişi kendisini ve sağlığını mahalle iğnecisi olarak bilinen yetkisiz kişilere emanet etmeye başladı. Telafisi mümkün olmayan sağlık sorunları yaşamak istemeyenler bu konulara dikkat etsin” dedi.

Güzelhisar OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Evren Karaköse yetkisiz enjeksiyon yapan kişilere iğne yaptırılmaması gerektiğini belirterek "Yetkisiz enjeksiyon suçtur. Evde sağlık hizmetleri, hemşire ve sağlık memuru gibi hali hazırda resmi görevi devam eden yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Yetkisiz olarak bu işi yapan kişiler suç işlediği gibi yaptıran vatandaşlar da telafisi mümkün olmayan sağlık sorunu yaşayabilir. Bu nedenle evde sağlık hizmetleri, mutlaka yetkili kişilerce verilmelidir. Aydın’da yetkisiz olarak ücretli yada ücretsiz özellikle emekli sağlık memuru olduğu bilinen kişilerin enjeksiyon hizmeti verdiği yolunda sürekli duyum alıyoruz” diyerek vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını sağlık kurumu dışında para karşılığı ya da bedava enjeksiyon yapanların da suç teşkil ettiği için bu eylemi yapmamaları gerektiğini söyledi.

