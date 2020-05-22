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Uzmanlardan Ramazan Bayramı’nda beslenme önerileri

VAN HABERLERİ  | 22.05.2020 11:25 | Son Güncelleme

Lokman Hekim Van Hastaneleri uzmanları, bir aylık Ramazan ayından sonra vatandaşların beslenmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundular.Ramazan Bayramı’nda yapılması gereken beslenme ile ilgili açıklamalarda bulunan Lokman Hekim Van Hastaneleri Diyetisyeni Funda Budak; yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenmenin hayatın her döneminde ilke edinilmesi gerektiğini ifade etti.

Uzmanlardan Ramazan Bayramı’nda beslenme önerileri

Lokman Hekim Van Hastaneleri uzmanları, bir aylık Ramazan ayından sonra vatandaşların beslenmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundular.
Ramazan Bayramı’nda yapılması gereken beslenme ile ilgili açıklamalarda bulunan Lokman Hekim Van Hastaneleri Diyetisyeni Funda Budak; yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenmenin hayatın her döneminde ilke edinilmesi gerektiğini ifade etti. Son yıllarda açlık sürelerinin giderek uzadığı Ramazan dönemlerinde vatandaşlara tavsiyelerde bulunulduğunu ifade eden Budak, “Sağlıklı beslenmenin Ramazan ayında da uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz. Genellikle safra kesesi veya mide rahatsızlıklarının ortaya çıkışı ya da rahatsızlıklarının artışı bu dönemlere denk gelebilir. Ramazan ayı boyunca yavaşlayan sindirim sistemine ve metabolizmaya aniden yüklenmek mide ve bağırsaklarda gaz sıkıntısına, diyareye (ishal), midede reflüye, safra kesesi hastalıklarının ortaya çıkışına, tansiyon yüksekliğine, şeker insülin metabolizmalarının bozulmasına sebep olabilmektedir. Bayram sabahı aileyle yapılacak o güzel kahvaltılarda hafif, doğal, sağlıklı ve yeterli miktarda ilkelerine dikkat edilmelidir. Eğer yağlı, fazla şekerli, fazla miktarda yiyerek güne başlarsak bayramınızın ilk gününü midenizden, bağırsaklarınızdan dert yanmakla geçirirsiniz” dedi.
Bayramda da her zamanki gibi 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde beslenmenin ötesine geçilmemesi gerektiğini belirten Budak, “Ancak Ramazan sonrası birden 6 öğün yapmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle ilk gün 3 öğün tüketmek yeterli gelebilir. Sonrasında ara öğünlerle 6 öğüne ulaşmak daha sıkıntısız olacaktır. Her ana öğünde besin gruplarının her birinden azar azar da olsa bulundurmaya çalışılması gerekir. Yine bayramların vazgeçilmezi olan tatlılar zaman zaman zor durumda kalmanıza sebep olabilir. Bu nedenle varsa sütlü ve hafif tatlıları tercih etmeye çalışın” ifadelerini kullandı.
Vatandaşların mümkün olduğunca hareket etmelerinin kendileri için faydalı olacağına değinen Budak, “Hareket ederek aldığınız fazla kalorileri yakmaya çalışın, ancak oruç tutulan bir aylık bir sürenin ardından bu sıcak günlerde hareket yapmak adına sağlığınızı bozmayın, dozu iyi ayarlayın. Günlük sabah 30, akşam 30 dakikalık yürüyüşler size destek olacaktır. Bunun yanında sebze ve meyve tüketiminizi arttırarak tatlı eğiliminizi azaltabilirsiniz. Her öğünde salata veya zeytinyağlı sebze yemekleri tüketmeye çalışın, aralarda meyve tercih edin. Sindirim sorunlarınız yok ise domates, salatalık gibi sebzeler ve kabuklu yenilebilen meyveleri kabuklu yemekte fayda vardır. Bol tahıllı ekmek, tam tahıllı ekmek tüketin. Bu sıcak yaz günlerinde ihtiyacınız olan sıvı ihtiyacı oruç tutulan sürenin uzaması ile karşılanamamaktadır. Bu nedenle bayramın gelişi ile günlük 2,5 -3 litrelik su ihtiyacınızı karşılamaya çalışın. Bu duygularla tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.

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