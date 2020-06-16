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Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.06.2020 13:06 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli üzüm üretim yerlerinden biri olan Denizli’nin Buldan ilçesinde sezonun başlamasına günler kala işçilerin günlük yevmiyesi belli oldu.

Türkiye’nin önemli üzüm üretim yerlerinden biri olan Denizli’nin Buldan ilçesinde sezonun başlamasına günler kala işçilerin günlük yevmiyesi belli oldu. Çalışanların bu yıl 85-120 TL arasında yevmiye alacakları belirtildi.
Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al yaptığı açıklamada üzüm toplamada çalışacak mevsimlik işçilerin ücretlerinin belirlendiğini kaydetti. Başkan Al, bu yıl üzümde iyi bir rekolte beklendiğini ve ürünün bol olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. Sezonun açılmasına günler kala üzüm toplamada çalışacak işçilerin günlük yevmiyelerinin asgari düzeyinin belirlendiğini aktaran Başkan Al, “Üzüm toplayıcı 85 TL, üzüm serici 95 TL ve üzüm taşıyıcı 120 TL olarak belirlenmiştir. Çalışanlarımıza ve üreticilerimize hayırlı olsun. Üzümde doğuşların iyi durumda olduğunu gözlemlemekteyiz. Bölgemizde üretim yapan çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum” dedi.

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