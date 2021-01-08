Üzüm koleksiyonu, "özel sıvı azot tankı"nda saklanıyor

MANİSA (AA) - Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescillenen 1453 üzüm çeşidi, gelecek nesillere aktarılmak için sıfırın altında 196 derecede "özel sıvı azot tankı"nda saklanıyor.

Yeni üzüm türlerinin de geliştirildiği Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BAEM) bünyesinde yapılan araştırmalar neticesinde, bugüne kadar aralarında "Sultan-7", "Spil Karası", "Beyra" ve "Efem" gibi günümüzün yaygın türlerinin de bulunduğu 1453 çeşit üzüm türü kayıt altına alındı.

Enstitüde kurulan laboratuvarda ozon ışığı ile sterilize edilen üzüm türlerinin numunelerini, embriyo dondurma tekniğiyle sıfırın altında 196 derece sıcaklıktaki sıvı azot tankı içerisinde muhafaza ediyor.

Manisa BAEM Müdürü Akay Ünal, AA muhabirine, sıvı azot tanklarında numune saklama yöntemini Türkiye'de ilk kez Manisa'da uyguladıklarını söyledi.

Azot tankına koydukları numuneleri zaman zaman çeşitli testlere tabi tuttuklarını dile getiren Ünal, "Genetik zenginlik anlamında çok zengin bir ülkeyiz. Şu anda genetik materyallerimiz arazi koşullarında saklanıyor ve milli koleksiyon parselimizde 1453 üzüm çeşidi mevcut. Bunlar küçük bitkiler halinde arazi gen bankalarında saklıyoruz."dedi.