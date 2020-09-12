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Üzüm para etmeyince kurutmaya başlandı

KİLİS HABERLERİ  | 12.09.2020 14:09 | Son Güncelleme

Kilis’te, bu yıl yaş üzümün para etmemesi üreticileri üzümü kurutarak satmaya yöneltti.Türkiye’nin önemli bağcılık merkezinden biri olan Kilis’te üzüm hasadı sürüyor.

Üzüm para etmeyince kurutmaya başlandı

Kilis’te, bu yıl yaş üzümün para etmemesi üreticileri üzümü kurutarak satmaya yöneltti.
Türkiye’nin önemli bağcılık merkezinden biri olan Kilis’te üzüm hasadı sürüyor. Bu yıl yaş üzümün para etmemesi üzerine üreticiler kurmak için üzümlerini seriyor. Bir kısım üreticiler de pekmez yaparak üzümlerini değerlendiriyor.
Kilis ve yöresinde beyaz yaş üzümün fiyatının 1 TL civarında olması nedeniyle üzüm üreticileri, üzümlerini kurutarak satmak için sermeye başladılar. Gecen yıl 1 TL 75 kuruş olan yaş üzümün kilosu 1 TL civarında olması üreticileri farklı seçenekler üzerine yoğunlaşmasına neden oldu. Üzüm üreticilerinin bir kısmı kuru olarak üzümlerini değerlendirirken, bir kısmı da pekmez yaparak üzümlerini değerlendiriyor.

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