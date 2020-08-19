Üzüm satamayan belediye başkanı isyan etti

Korona virüs sebebiyle üzüm fiyatlarının düşmesinin ardından Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Üzüm üreticilerinin korona virüsten kaynaklanan mağduriyetlerini ahlaksızca siyasi rant olarak kullanıyorlar” diyerek isyan etti.

Türkiye’nin en önemli üzüm üreticilerinden olan Çal ilçesinde gündem üzüm fiyatları oldu. İlçede geçtiğimiz yıl ‘Üzümde Güçbirliği’ ismiyle bir araya gelen kurumlarla birlik oluşturuldu. Oluşturulan birlik sayesinde üzümleri iyi fiyatlara sattıklarını belirten belediye başkanı, bu yıl salgın sebebiyle talebin azaldığını ve geçen yıl ki fiyatlarla satılması için çaba sarf ettiklerini söyleyerek isyan etti. Sosyal medya üzerinde üzüm fiyatlarıyla ilgili bazı siyasiler ve bazı kesimlerin karalama kampanyası başlattığını söyleyen Başkan Fethi Akcan, “Biz, üzümün geçen yılki fiyatlarda satılması için mücadele ediyoruz. Ancak, kağıttan kaplanlık yapan bazı zavallılar; Siyasi rant elde etme adına provokatörlük yapıyor. Ucuz siyasi rantlara değil, Çal’ın ve üreticilerinin gerçek sorunlarına kafa yormalarını tavsiye ederim” dedi.