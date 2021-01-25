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Üzümbağı mahallesi sakinlerinden Başkan Sekmen’e yatırım teşekkürü

25.01.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Üzümbağı mahallesi sakinlerinden Başkan Sekmen’e yatırım teşekkürü

Erzurum’un İspir ilçesi Üzümbağı Mahallesi sakinleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ziyaretinde bulundu.Mahalle Muhtarı Metin Yahşi, mahalle ve ilçelerine yapılan hizmetlerden ötürü Başkan Sekmen’e teşekkür ederek, şöyle konuştu:“Mahallemiz ve ilçemizde yapılan tüm hizmetlerden ötürü Başkanımız Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyorum.

Erzurum’un İspir ilçesi Üzümbağı Mahallesi sakinleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Mahalle Muhtarı Metin Yahşi, mahalle ve ilçelerine yapılan hizmetlerden ötürü Başkan Sekmen’e teşekkür ederek, şöyle konuştu:
“Mahallemiz ve ilçemizde yapılan tüm hizmetlerden ötürü Başkanımız Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyorum. Gerçekten de 6 yılda şehrimiz büyük hizmetlerle, önemli yatırımlarla tanıştı. Eskiden muhtarlarımızın sorunları hiç bitmezdi. Hamd olsun şimdi ne sorun var ne de problem. Şimdi hizmet var, yol var, su var, gölet var. Mahallelerimizdeki besiciler, tarım ve hayvancılık sektöründe yapılan yatırımlarla üretimde şimdi modern yöntemleri kullanıyor. Okullarımız ve camilerimiz baştan aşağı yenilendi. İlçelerimize taziye evleri yapıldı. Su ve kanalizasyonu olmayan köy kalmadı. Kısacası mahallelerimiz, ilçelerimiz ve şehir merkezimiz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in projeleriyle adeta yatırıma doydu. Başkanımıza Üzümbağı mahallemiz ve İspir ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum.”

Üzümbağı mahallesi sakinlerinden Başkan Sekmen’e yatırım teşekkürü

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