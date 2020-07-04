YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Üzümlü’de dut bahçesinde ipek böcekciliği yetiştiriciliği yapılacak

Üzümlü’de dut bahçesinde ipek böcekciliği yetiştiriciliği yapılacak

ERZİNCAN HABERLERİ  | 04.07.2020 10:49 | Son Güncelleme

Üzümlü’de dut bahçesinde ipek böcekciliği yetiştiriciliği yapılacak.Erzincan Valisi Mehmet Makas, Üzümlü ilçesinde belediye tarafından 40 dönümlük alanda oluşturulan dut bahçesinde incelemelerde bulundu.

Üzümlü’de dut bahçesinde ipek böcekciliği yetiştiriciliği yapılacak

Üzümlü’de dut bahçesinde ipek böcekciliği yetiştiriciliği yapılacak.
Erzincan Valisi Mehmet Makas, Üzümlü ilçesinde belediye tarafından 40 dönümlük alanda oluşturulan dut bahçesinde incelemelerde bulundu. 700 adet dut ağacının bulunduğu bahçede Üzümlü ilçe kaymakamlığı tarafından uygulanacak proje ile ipek böcekciliği yetiştiriciliği yapılması planlanıyor. Bölge için önemli bir proje olduğuna vurgu yapan Vali Mehmet Makas’a emeği geçenleri tebrik etti, çalışmalarında başarılar diledi.
Vali Makas Üzümlü ilçesi ziyaretinde makam aracı ile seyir halinde iken selam durup el sallayan çocukların yanına da giderek, çocuklar ile sohbet etti.

Üzümlü’de dut bahçesinde ipek böcekciliği yetiştiriciliği yapılacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Pursaklar’a Mahalle Konakları

Pursaklar’a Mahalle Konakları

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Erzincan Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
02:59
Sabah
04:52
Öğle
12:31
İkindi
16:28
Akşam
20:01
Yatsı
21:45

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kurbanlık hayvan sevki yapacak kişilere uyarı

Kurbanlık hayvan sevki yapacak kişilere uyarı

İçişleri Bakanlığı’ndan nikâhlar için genelge

İçişleri Bakanlığı’ndan nikâhlar için genelge

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.