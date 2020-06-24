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Uzun aradan sonra cemaat sabah namazına durdu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 24.06.2020 09:33 | Son Güncelleme

Erzincan’daki camilerde, yeni tip korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecinde, cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı eda edildi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak camiler tüm vakitlere açılacak açıklamasının ardından, Erzincan’daki cemaat sabah namazında camilere kavuştu.

Uzun aradan sonra cemaat sabah namazına durdu

Erzincan’daki camilerde, yeni tip korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecinde, cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı eda edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak camiler tüm vakitlere açılacak açıklamasının ardından, Erzincan’daki cemaat sabah namazında camilere kavuştu. 3 ay sonra sabah namazında camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından cemaatin maske ve mesafe kuralına uyarak tüm vakitlerde camilerde namaz kılabileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından görevliler tarafından Erzincan’daki camiler, sabah namazı için korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde hazır hale getirildi.
Camilerin tüm vakitlerde serbest olduğunu duyan vatandaşlar, sabah ezanında kentteki camilere akın etti. Vatandaşlar, maskeli ve mesafe kurallarına uyarak evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdi. Camilerde, yeni tip korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecinde, cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı eda edildi.

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İmsak
02:53
Sabah
04:48
Öğle
12:29
İkindi
16:27
Akşam
20:01
Yatsı
21:47

Erzincan Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Erzincan Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
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Tercan
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