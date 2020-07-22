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Uzun bir aradan sonra düzenlenen konserde vatandaşlar moral buldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.07.2020 13:45 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine ara verilen sosyal faaliyetlere normalleşme sürecinin ardından tekrar başladı.Merkezefendi Müzik Topluluğu, sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerinin alındığı Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı’nda muhteşem bir konser verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine ara verilen sosyal faaliyetlere normalleşme sürecinin ardından tekrar başladı.
Merkezefendi Müzik Topluluğu, sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerinin alındığı Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı’nda muhteşem bir konser verdi. Vatandaşların eğlendiği anlar ise gözlerden kaçmadı.
Merkezefendi Belediyesi, salgın nedeniyle ara verilen sosyal faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi bünyesinde oluşturulan Merkezefendi Müzik Topluluğu sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerinin alındığı Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı’nda muhteşem bir konser verdi. Vatandaşların eğlendiği anlar ise dikkatlerden kaçmadı. Birçok kültürel etkinliklere imza attıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bir sözümüz vardı. Merkezefendi’yi sanatın, kültürün, sporun ilçesi yapacaktık. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren yaklaşık 15 aylık süre içinde de bu amaçla çalışıyoruz. Birçok kültürel etkinliğimizi burada, bu alanda, Merkezefendi Kültür Merkezimizde gerçekleştirdik. Bu alanda konserlerimiz, kitap günlerimiz oldu. Birçok sizin sevdiğiniz, dinlediğiniz sanatçıyı, yazarı, şairi Kültür Merkezi’mizde konuk ettik” dedi.

Merkezefendililerden sosyal ve kültür faaliyetler hakkında birçok talebin olduğunu söyleyen Başkan Doğan, “31 Mart öncesi bir sözümüz daha vardı, ‘Hizmet artık mahalleye gelecek, bizler, sizin ayağınıza geleceğiz’ demiştik. Mahallelerimizde de geçen yaz sinema günleri yaparak hemşerilerimize güzel yaz akşamlarında güzel vakit geçirmelerini sağladık. Fakat yaşanan salgın dolayısıyla yaklaşık 4, 5 aydır kültürel ve sosyal aktivitelerimize, projelerimize maalesef ara verdik. Çünkü en önemlisi sizin can sağlığınızdı. Gerek Kültür Müdürlüğümüze gerek bizzat bana çok telefon geldi; ‘Başkanım çok sıkıldık’ diye. Sosyal mesafe kurallarına uygun bu şekilde ilk defa virüsten sonra konserimizi gerçekleştiriyoruz. Koromuzu hazırlamıştık. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Emekleri çok büyük” diye konuştu.

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