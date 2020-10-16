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Uzun, “Köy yollarının konforu her geçen gün artıyor”

KARABÜK HABERLERİ  | 16.10.2020 14:05 | Son Güncelleme

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, 2020 yılı asfalt çalışmalarının tamamlanması ile birlikte köy yollarında ki ulaşım rahatlığının artacağını söylediİl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, merkez ilçeye bağlı Davutlar Köyü grup yolunda devam eden asfalt çalışmalarını inceleyerek, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Özgür Bülbül’den bilgiler aldı.Asfalt çalışmalarını inceleyen Genel Sekreter Uzun, ekiplerin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirterek, ““2020 yılı asfalt çalışmalarımız tamamlandıkça, köy yollarında ki ulaşımında konforu her geçen gün artıyor.

Uzun, “Köy yollarının konforu her geçen gün artıyor”

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, 2020 yılı asfalt çalışmalarının tamamlanması ile birlikte köy yollarında ki ulaşım rahatlığının artacağını söyledi
İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, merkez ilçeye bağlı Davutlar Köyü grup yolunda devam eden asfalt çalışmalarını inceleyerek, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Özgür Bülbül’den bilgiler aldı.
Asfalt çalışmalarını inceleyen Genel Sekreter Uzun, ekiplerin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirterek, ““2020 yılı asfalt çalışmalarımız tamamlandıkça, köy yollarında ki ulaşımında konforu her geçen gün artıyor. Kurumumuz 2020 yılı asfalt çalışması hedefini de tamamlamak için var gücüyle çalışıyor. Her yıl belirlediğimiz hedefleri aşıyoruz. Bu yılda çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Ekiplerimiz yoğun ve özverili bir şekilde çalışıyor. Yaklaşık 3 yıl önce başladığımız sıcak asfalt çalışmasını 2 yıldır kendi iş makinelerimizle yapıyoruz. Güçlü bir makine parkı, başarılı ekip ve neticesinde güzel hizmetleri Karabük’ümüze kazandırıyor ve yapıyoruz. Bundan sonraki yıllarda çalışmalarımız bu hızda ve kalite de olmaya devam edecek” diye konuştu.
Yol çalışmalarının yapılmasında destek veren herkese teşekkür eden Uzun’a, inceleme gezisinde Genel Sekreter Yardımcısı Bahattin Eroğlu, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül, İl Özel İdare Jeoloji Mühendisi Büşra Tucer ve Asfalt Formeni Ali Coşkun eşlik etti.

Uzun, “Köy yollarının konforu her geçen gün artıyor”

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