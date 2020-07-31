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Uzun yıllar sonra Eskimalatya Namazgah’ta Kurban Bayramı namazı kılındı

MALATYA HABERLERİ  | 31.07.2020 14:46 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesi sonrası hazır hale getirilen Battalgazi Namazgah’ta uzun yıllar sonra ilk kez Kurban Bayramı namazı heyecanı yaşandı.

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesi sonrası hazır hale getirilen Battalgazi Namazgah’ta uzun yıllar sonra ilk kez Kurban Bayramı namazı heyecanı yaşandı. Battalgazi Namazgah alanında korona virüs tedbirleri altında gerçekleşen Kurban Bayramı Namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, huşu içerisinde kılınan Kurban Bayramı Namazında protokolde hazır bulundu.
Selçuklu döneminde yolcuların rahatlıkla namaz kılmaları için yol güzergahlarına yaptırılan namazgahlardan olan Battalgazi’de ki Namazgah’ta Kurban Bayramı namazı kılındı. Vakit namazları ve Cuma namazları dışında bayram namazlarına ev sahipliği yapması nedeniyle tarihi bir dokusu bulunan Namazgah kültürü Battalgazi’de yeniden yaşatılmaya başlandı.

Sosyal mesafe kuralına uyuldu
Kurban Bayramı namazını eda etmek için Battalgazi Namazgah’a gelen vatandaşlar, Battalgazi Belediyesi tarafından namazgah girişine konulan el dezenfektanları ile ellerini temizleyip maskelerini taktıktan sonra saflarda ki yerlerini alıp, sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kıldılar.

Protokol hazır bulundu
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları ile hazırlanan Namazgah’ta kılınan Kurban Bayramı namazına, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İnci, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşıldı
Bu yıl Covıd-19 salgını sonrası sosyal mesafe kurallarına uygun, maskeli bir şekilde idrak edilen Kurban Bayramı alanında Battalgazi Belediyesi tarafından tek kullanımlık namazlık dağıtıldı. Kurban Bayramı namazı sonrasında vatandaşla bayramlaşan protokol üyeleri vatandaşların bayramlarını kutladılar.
Namazgah’taki bayram namazına katılan vatandaşlara Battalgazi Belediyesi tarafından şeker ikram edildi.

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Malatya Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
03:43
Sabah
05:21
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:45
Yatsı
21:16

Malatya Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

İstasyon Eczanesi
Merkez
Kumsal Eczanesi
Merkez
Nurettin Tay Eczanesi
Merkez
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Merkez
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