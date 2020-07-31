Uzun yıllar sonra Eskimalatya Namazgah’ta Kurban Bayramı namazı kılındı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesi sonrası hazır hale getirilen Battalgazi Namazgah’ta uzun yıllar sonra ilk kez Kurban Bayramı namazı heyecanı yaşandı. Battalgazi Namazgah alanında korona virüs tedbirleri altında gerçekleşen Kurban Bayramı Namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, huşu içerisinde kılınan Kurban Bayramı Namazında protokolde hazır bulundu.

Selçuklu döneminde yolcuların rahatlıkla namaz kılmaları için yol güzergahlarına yaptırılan namazgahlardan olan Battalgazi’de ki Namazgah’ta Kurban Bayramı namazı kılındı. Vakit namazları ve Cuma namazları dışında bayram namazlarına ev sahipliği yapması nedeniyle tarihi bir dokusu bulunan Namazgah kültürü Battalgazi’de yeniden yaşatılmaya başlandı.

Sosyal mesafe kuralına uyuldu

Kurban Bayramı namazını eda etmek için Battalgazi Namazgah’a gelen vatandaşlar, Battalgazi Belediyesi tarafından namazgah girişine konulan el dezenfektanları ile ellerini temizleyip maskelerini taktıktan sonra saflarda ki yerlerini alıp, sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kıldılar.