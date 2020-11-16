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Uzun yıllar sonra mahallesine hizmet gelen muhtardan belediye işçilerine mangal ziyafeti

ISPARTA HABERLERİ  | 16.11.2020 14:03 | Son Güncelleme

Isparta’da Dere Mahallesi Muhtarı Şakir Taşçeken, uzun yıllar sonra mahallesine hizmet gelmesini belediye işçilerine mangal ziyafeti vererek kutladı.Isparta Belediyesi, kentin yüksek mahallelerinden biri olan Dere Mahallesi’nde asfalt çalışması başlattı.

Isparta’da Dere Mahallesi Muhtarı Şakir Taşçeken, uzun yıllar sonra mahallesine hizmet gelmesini belediye işçilerine mangal ziyafeti vererek kutladı.
Isparta Belediyesi, kentin yüksek mahallelerinden biri olan Dere Mahallesi’nde asfalt çalışması başlattı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde mahalleye gelerek, asfaltlanacak yolda çalışmalarına başladı. Mahalle Muhtarı Şakir Taşçeken, uzun yıllar sonra mahallesine asfalt dökülmesi sebebiyle belediye işçilerine öğle yemeğinde mangal ziyafeti verdi. Mangalın başına geçen muhtar, işçilere ekmek arası sucuk ve ayran ikram etti.

“10 yıldır asfalt dökülmedi”
Dere Mahallesi Muhtarı Şakir Taşçeken, yaklaşık 10 yıldır mahalleye asfalt dökülmediğini belirterek, bu durumu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ilettiğini ve kendisinin de konuya duyarlı yaklaştığını söyledi. Taşçeken, “Hatta mahallemizdeki köprümüz çok kötüydü, onu yaptılar. Ayrıca doğalgaz çalışmaları yoktu onları da tamamladık. Şimdi de asfalt çalışmaları başladı. Şükrü Başdeğirmen başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim. Sayın başkanımıza asfalt ilk geldiği zaman mangal yakma sözü vermiştim. Bugün bunu gerçekleştiriyorum. Mangalımızı işçi ve çalışan arkadaşlarımıza ikram ediyorum” dedi.

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