Uzun yıllardır yaşanan su sorununu çözüldü.

Erbaa Belediyesi Yenimahalle’ye bağlı Dereçiftlik’te uzun yıllardır yaşanan su sorununu 9 gün süren çalışmayla çözüme kavuşturdu. Vatandaşlar, su sorunu çözüldüğü için kurban kesti.

Yenimahalle’ye bağlı Dereçiftlik’te uzun yıllardır yaşanan su sorunu Erbaa Belediyesinin yaptığı çalışmalarla çözüldü. 2005 yılında Bölücek köyünün mezrası olan Dereçiftlik, Bölücek köyünün Yenimahalle ismiyle Erbaa’nın mahallesi olmasıyla ilçeye bağlandı. Kurulduğu günden bu yana su sorunu yaşanan alanda belediye ekipleri 3 kilometre uzaklıktaki noktada sondaj kuyusu açtı. Açılan sondajın ardından su, yaklaşık 3 bin 500 metre uzunluğunda bir hatla Dereçiftlik’deki depoya ulaştırıldı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl su sorunu çözülen Dereçiftlik’i ziyaret etti. Vatandaşlar uzun yıllardır devam eden su sorununun çözülmesi sebebiyle kurban kesti.

Belediye ekiplerinin Yenimahalle’de sondaj açıp 3,5 kilometre boru hattı döşediklerini ifade eden Yenimahalle Muhtarı Necmi Tombul “Ben kendimi bildim bileli Dereçiftlik mezramızın su problemi vardı. Su problemini hallettik. Belediyemize, başkanımıza, çalışanlarına söylemeye laf bulamıyorum. Allah razı olsun hepsinden en altından en üstüne kadar çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun onlardan.

Dereçiftlik’te yaşayan vatandaşların yıllardır su sorunu yaşadığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Sadece 15 yıllık değil 70-80 yıllık bir su problemi vardı. Biz yaklaşık 3 bin 500 metre uzunluğunda bir hat çekerek bir çalışma gerçekleştirdik. Dereçiftlik’in su problemini çözmüş olduk. Biz mutluyuz, vatandaşlar mutlu, onlar suyun akmasından dolayı mutluluk yaşıyorlar. Tabi ki diğer eksiklikler de var. İnşallah bu sözümüzü tuttuğumuz gibi diğer eksiklikleri de tamamlayacağız. Ben vatana millete, mahallemize, mezramıza hayırlı olsun diyorum” dedi.

