Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Sinem Kobal setlere geri döndü

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, son dönemde sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü ismin setlere ne zaman döneceği de merak konusuydu. Kobal'dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu uzun bir aradan sonra setlere geri döndü.

KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

SnobMagazin'de yer alan habere göre; anne olduktan sonra ilk kez kamera karşısına geçen güzel oyuncu, Metropol İstanbul’un bahçe katında kurulan sette bir market çekimi için kamera karşısına geçti.

Sıcak hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşayan Sinem Kobal, mini fan ile serinlemeye çalıştı. Bu dönüşüyle birlikte hayranlarına yeni projelerinin sinyalini veren Kobal, kariyerine hız kesmeden devam edeceğinin mesajını verdi.