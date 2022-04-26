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  4. Uzundere Belediye Başkanı Aktoprak, Tortum Şelalesi'nin kuruduğu iddialarını yalanladı:

Uzundere Belediye Başkanı Aktoprak, Tortum Şelalesi'nin kuruduğu iddialarını yalanladı:

26.04.2022 05:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük şelalesi olan Tortum Şelalesi işte gördüğünüz gibi gürül gürül"

Erzurum'un Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Tortum Şelalesi'nin kuruduğuna yönelik iddiaları, sosyal medyadan paylaştığı videoyla yalanladı.

Aktoprak, sosyal medyadaki iddialar üzerine "An itibarıyla Tortum Şelalesi" başlığıyla paylaştığı videoda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan şelaleyi gösterdi.

"Tortum Gölü bu sene bir ay önceden doldu ve şelalemiz coştu. Görmelisiniz, tüm dünya görmeli." açıklamasında bulunan Aktoprak, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük şelalesi olan Tortum Şelalesi işte gördüğünüz gibi gürül gürül. Gökkuşağının yedi rengi işte burada ete kemiğe bürünmüş bir halde. Yalana itibar etmeyin, gerçeğe itibar edin. 'Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi kurudu.' gibi dezenformasyon yapan, gerçekle alakası olmayıp yalan haber üzerine hayatlarını idame ettirenler gelsinler Tortum Şelalesi'ni ve Tortum Gölü'nü görsünler. Hepsi yalan, işte bu gerçek."

Valilik koordinesinde hazırlanan projeyle gece ışıklandırması, çevre düzenlemesi ve çeşitli turistik tesisler yapılan ancak tadilat dolayısıyla 15 Şubat'ta tamamen suyu kesilen Tortum Şelalesi'ne, yaklaşık 10 gün sonra tekrar su verilmişti. Tortum Şelalesi, karların erimesi ve kanallara su bırakılmasının ardından yeniden eski günlerine kavuşmuştu.

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