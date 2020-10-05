YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Uzundere’de MHP buluşması

Uzundere’de MHP buluşması

ERZURUM HABERLERİ  | 05.10.2020 09:42 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, beraberinde 20 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Uzundere ilçesine çıkarma yaptı.Başkan Karataş, “Büyük Buluşma-Büyük Tanışma” adını verdiği organizasyon kapsamında ilçe başkanlarıyla hem yönetim kurulunu, hem de birbirleriyle ilçe başkanlarını tanıştırdı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, beraberinde 20 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Uzundere ilçesine çıkarma yaptı.
Başkan Karataş, “Büyük Buluşma-Büyük Tanışma” adını verdiği organizasyon kapsamında ilçe başkanlarıyla hem yönetim kurulunu, hem de birbirleriyle ilçe başkanlarını tanıştırdı. Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak’a konuk olan MHP’li yöneticiler, tanışmanın yanı sıra Uzundere’nin eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı da buldu. MHP Uzundere İlçe Başkanı Ahmet Er, partisinin Erzurum’daki tüm yöneticilerini ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ettiği organizasyonda, ilçe başkanları da birer selamlama konuşması yaptı.
Uzundere Belediye Başkanlığı’na Cumhur İttifakı adayı olarak seçilen Hilmi Aktoprak ise, “Uzundere gibi tabii ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçemizde böylesine güzel bir buluşmaya tanıklık etmiş olmak bizim için de büyük ayrıcalık oldu” dedi.
Uzundere Belediye Başkanı Aktoprak, MHP’li konuklarına ilçede yapılan çalışmalara dair bilgiler de aktardı. Uzundere’nin Erzurum’un gizli turizm hazinesi olduğunun altını çizen Aktoprak, “İşte biz ilçemizdeki turizm güzelliklerini ve değerlerini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Erzurum Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin büyük katkı ve destekleriyle Uzundere’de birbirinden muazzam projeleri hayata geçirdik. İlçemiz için çalışmaya ve koşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ise, her türlü zorluğun üstesinden ancak birlik ve beraberlikle gelineceğini vurgulayarak, “Dava arkadaşlarımızla birlikte bugün Uzundere’de sergilediğimiz bu duruş, aslında tüm zorlukları rahatlıkla aşabileceğimiz anlamına da geliyor. Çünkü bizi ve aziz milletimizi özel kılan faktörlerin başında birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma geliyor. Bu bütünlüğümüzü muhafaza ettiğimiz sürece hiçbir güç ve hiçbir girişim bizi alt edemez, edemeyecek” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Kayserispor Sivasspor maçı 17 Ekim’de
Kayserispor Sivasspor maçı 17 Ekim’de
Afyonkarahisar Eczacılar Odası Başkanı Köken'in cenazesi defnedildi
Afyonkarahisar Eczacılar Odası Başkanı Köken'in cenazesi defnedildi

Erzurum Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:09
Öğle
12:08
İkindi
15:22
Akşam
17:57
Yatsı
19:14

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Ünlü Eczanesi
Palandoken
Kardelen Eczanesi
Yakutiye
Bayramoğlu Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Atatürk Üniversitesi’nde dersler ‘Uzaktan Eğitim’ yoluyla verilecek
Atatürk Üniversitesi’nde dersler ‘Uzaktan Eğitim’ yoluyla verilecek
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!
Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!
Elini keçi ısırdı
Elini keçi ısırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.