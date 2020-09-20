YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Uzungöl’de bulunan Dursun Ali İnan müzesi sıra dışı yapısıyla turistlerin ilgi odağı oldu

Uzungöl’de bulunan Dursun Ali İnan müzesi sıra dışı yapısıyla turistlerin ilgi odağı oldu

TRABZON HABERLERİ  | 20.09.2020 11:14 | Son Güncelleme

Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de 3 bin 750 Metrekarelik alanda 3 bölüm olarak bir yıl önce hizmete açılan bölgenin en büyük ‘Dursun Ali İnan’ müze kompleksi içinde barındırdığı sıra dışı içerikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.Tüm dünyada etkili olan Covid-19 nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşayan Uzungöl’de rezervasyonlar iptal edilmesine rağmen her yaştan yoğun ilgi gören müze, oluşturulan bölümleriyle ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.Uzungöl’de daha önceki sezonlara oranla bu sezon tesislerdeki doluluk oranının yüzde 20’nin altında kalmasına rağmen geçen yıl açtığımız müzeyi binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini ifade eden Turizmci Dursun Ali İnan,” 26 yıllık bir çalışmanın karşılığını aldık.

Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de 3 bin 750 Metrekarelik alanda 3 bölüm olarak bir yıl önce hizmete açılan bölgenin en büyük ‘Dursun Ali İnan’ müze kompleksi içinde barındırdığı sıra dışı içerikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Tüm dünyada etkili olan Covid-19 nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşayan Uzungöl’de rezervasyonlar iptal edilmesine rağmen her yaştan yoğun ilgi gören müze, oluşturulan bölümleriyle ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.
Uzungöl’de daha önceki sezonlara oranla bu sezon tesislerdeki doluluk oranının yüzde 20’nin altında kalmasına rağmen geçen yıl açtığımız müzeyi binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini ifade eden Turizmci Dursun Ali İnan,” 26 yıllık bir çalışmanın karşılığını aldık. Bu benim kanıma karıştı. Ürünleri görünce çok rahat ve huzurlu bir şekilde yatıp kalkıyorum. Ben inançlı bir insanım. İnanın bir ip bile bulsam o gece çok rahat yatıyorum. Sağlıklı olduğum sürece bu işi devem ettireceğim. Çocuklarıma aynı şeyi söylüyorum. İnanın en fazla yorgun olduğum zaman boş kaldığım gündür. Yer bakımında müzemiz çok farklı konumdadır. Bu eserleri çok farklı bölgelerden topladık. Osmanlı döneminden 4 yüz yıl gerilere kadar uzanan eserler var. Hedefimiz çok daha ileriye gitmektir. Çalışmalarımızı aralıksız devam edeceğiz” dedi.
Üç ana bölümden oluşan müzede, yöresel mimariye bağlı kalınarak yapılan ahşap Uzungöl evi, Dursun Ali İnan’ın otuz yıldır topladığı yöresel - arkeolojik eserler, doğadan topladığı ağaç köklerinden yaptığı heykeller ve mobilyalar, Uzungöl’ün tarihi, kültürü, coğrafyası, faunası, florası, sosyal yaşamı ve daha birçok özelliği hakkında yazılı ve görsel içerik bulunmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Trabzon Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
04:34
Sabah
06:00
Öğle
12:20
İkindi
15:46
Akşam
18:30
Yatsı
19:50

Trabzon Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Alper Eczanesi
Ortahisar
Nur Eczanesi
Ortahisar
Şeyma Eczanesi
Ortahisar
Zaman Eczanesi
Ortahisar
Söğütlü Eczanesi
Akcaabat
Yavuz Eczanesi
Akcaabat
Uzun Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Türk balı 8 ayda 44 ülkede damakları tatlandırdı
Türk balı 8 ayda 44 ülkede damakları tatlandırdı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Kız arkadaşıyla sevişirken yakalandı
Kız arkadaşıyla sevişirken yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.