Uzungöl’de bulunan Dursun Ali İnan müzesi sıra dışı yapısıyla turistlerin ilgi odağı oldu

Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de 3 bin 750 Metrekarelik alanda 3 bölüm olarak bir yıl önce hizmete açılan bölgenin en büyük ‘Dursun Ali İnan’ müze kompleksi içinde barındırdığı sıra dışı içerikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Tüm dünyada etkili olan Covid-19 nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşayan Uzungöl’de rezervasyonlar iptal edilmesine rağmen her yaştan yoğun ilgi gören müze, oluşturulan bölümleriyle ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Uzungöl’de daha önceki sezonlara oranla bu sezon tesislerdeki doluluk oranının yüzde 20’nin altında kalmasına rağmen geçen yıl açtığımız müzeyi binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini ifade eden Turizmci Dursun Ali İnan,” 26 yıllık bir çalışmanın karşılığını aldık. Bu benim kanıma karıştı. Ürünleri görünce çok rahat ve huzurlu bir şekilde yatıp kalkıyorum. Ben inançlı bir insanım. İnanın bir ip bile bulsam o gece çok rahat yatıyorum. Sağlıklı olduğum sürece bu işi devem ettireceğim. Çocuklarıma aynı şeyi söylüyorum. İnanın en fazla yorgun olduğum zaman boş kaldığım gündür. Yer bakımında müzemiz çok farklı konumdadır. Bu eserleri çok farklı bölgelerden topladık. Osmanlı döneminden 4 yüz yıl gerilere kadar uzanan eserler var. Hedefimiz çok daha ileriye gitmektir. Çalışmalarımızı aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Üç ana bölümden oluşan müzede, yöresel mimariye bağlı kalınarak yapılan ahşap Uzungöl evi, Dursun Ali İnan’ın otuz yıldır topladığı yöresel - arkeolojik eserler, doğadan topladığı ağaç köklerinden yaptığı heykeller ve mobilyalar, Uzungöl’ün tarihi, kültürü, coğrafyası, faunası, florası, sosyal yaşamı ve daha birçok özelliği hakkında yazılı ve görsel içerik bulunmaktadır.

