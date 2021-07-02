Uzungöl'ün kirlenmemesi için başlatılan çalışma tamamlandı

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl'de, göle sızan katı atıkların engellenmesi için 1,5 kilometrelik kanalizasyon hattı yenilendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresince (TİSKİ) Uzungöl'de başlatılan kapsamlı kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları tamamlandı.

Bazı noktalarda sızıntı ve yeraltı sularının kanalizasyon hattına karıştığının tespit edilmesinin ardından harekete geçen TİSKİ, gölün daha sağlıklı hale gelmesi adına Trabzon'da ilk kez uygulanan CIPP (yerinde temizlik) sistemini hayata geçirdi.

TİSKİ Genel Müdürlüğü, Uzungöl'de aşırı deforme olmuş, sızdırmazlığını kaybetmiş boru hatlarını kazı yapılmadan ana borunun içinde tek parça boru oluşturma tekniği olan CIPP sistemini 1500 metrelik hatta uygulayarak, göle sızan katı atıkları engelledi. Bunun yanı sıra bölgedeki derelerden Uzungöl'e çok fazla evsel atık ve rüsubat karıştığını tespit eden ekipler, menfezlerin gölle buluştuğu noktalara özel fileler yerleştirerek bu atıkların göle karışmasının önüne geçti.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehrin ve ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Uzungöl'ün altyapısını yenilediklerini belirterek, "Kanalizasyon hattına dışarıdan girecek olan yer altı kaynak suları ve ya içeriden dışarıya sızan kanalizasyon sularını CIPP adı verilen sistem sayesinde kesmiş olduk. Öte yandan menfez ağızlarına yerleştirdiğimiz özel filelerle gölde rüsubat oluşumun da önüne geçtik. Uzungöl'ümüzü eskisinden daha sağlıklı bir altyapıyla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

