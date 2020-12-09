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Uzunköprü Belediyesi ’sıfır atık’ konusunda öncü belediyelerden

EDİRNE HABERLERİ  | 09.12.2020 13:09 | Son Güncelleme

Uzunköprü Belediyesi, Edirne merkez ve ilçe belediyeleri arasında belediye binası olarak ‘Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ alan ilk belediye olarak, ülke genelinde sıfır atık konusunda çalışmalar yapan öncü belediyelerden biri oldu.Uzunköprü Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Uzunköprü Belediyesi ’sıfır atık’ konusunda öncü belediyelerden

Uzunköprü Belediyesi, Edirne merkez ve ilçe belediyeleri arasında belediye binası olarak ‘Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ alan ilk belediye olarak, ülke genelinde sıfır atık konusunda çalışmalar yapan öncü belediyelerden biri oldu.
Uzunköprü Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. Temel, gümüş, altın ve platin olmak üzere 4 seviyeden oluşan atık belgelerinin ilkini almaya hak kazanan Uzunköprü Belediyesi’nin sıradaki hedefi ise diğer belgeleri de alarak ilçede sıfır atık sisteminin uygulanabilirliğini arttırmak.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, belgenin 5 yıl geçerliliği olduğu, 12 aylık süre sonunda bir üst seviye belgeyi alabilmek için başvuru yapılabileceği, çalışmanın daha verimli olması için kurum hizmet binası içerisinde belirlenen noktalarda kağıt, cam ve plastik atıkların toplanabileceği özel atık toplama alanları oluşturulduğu ve kurum personeline yönelik atık toplama eğitimleri verildiği kaydedildi.

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