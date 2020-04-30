YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Uzunköprü halkına ve iş yerlerine maske dağıtımı başladı

Uzunköprü halkına ve iş yerlerine maske dağıtımı başladı

EDİRNE HABERLERİ  | 30.04.2020 17:22 | Son Güncelleme

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, ilçe sakinlerine ve iş yerlerine kaymakamlık aracılığıyla maske dağıtımı başladı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, Uzunköprü Kaymakamlığı koordinasyonunda, ilçe halkına ve daha fazla hijyen gerektiren meslek gruplarından olan, taksi durakları, fırıncılar, pastahaneciler ve kasaplara ücretsiz maske dağıtımı başladı.Bu gün itibarıyla vatandaşların evleri ve iş yerlerini kapı kapı dolaşan görevliler, halkın ihtiyacı olan maskeleri dağıtırken aynı zamanda vefa destek grubu ile birlikte 65 yaş ve 20 yaş altı sokağa çıkışları kısıtlı olan vatandaşların da talep ve isteklerini değerlendirmeye aldı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, ilçe sakinlerine ve iş yerlerine kaymakamlık aracılığıyla maske dağıtımı başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, Uzunköprü Kaymakamlığı koordinasyonunda, ilçe halkına ve daha fazla hijyen gerektiren meslek gruplarından olan, taksi durakları, fırıncılar, pastahaneciler ve kasaplara ücretsiz maske dağıtımı başladı.
Bu gün itibarıyla vatandaşların evleri ve iş yerlerini kapı kapı dolaşan görevliler, halkın ihtiyacı olan maskeleri dağıtırken aynı zamanda vefa destek grubu ile birlikte 65 yaş ve 20 yaş altı sokağa çıkışları kısıtlı olan vatandaşların da talep ve isteklerini değerlendirmeye aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Edirne Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:25
Sabah
06:05
Öğle
13:16
İkindi
17:07
Akşam
20:17
Yatsı
21:51

Edirne Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Çebe Eczanesi
Merkez
Gürak Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Banguoğlu Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Türkiye'nin salgına karşı en büyük avantajı: Güçlü sağlık altyapısı

Türkiye'nin salgına karşı en büyük avantajı: Güçlü sağlık altyapısı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Edirne'de piknik yapan 11 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza

Edirne'de piknik yapan 11 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza

Edirne'de dernek binasında kumara 26 bin 430 lira ceza

Edirne'de dernek binasında kumara 26 bin 430 lira ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.