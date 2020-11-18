YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Uzunköprü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

Uzunköprü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

EDİRNE HABERLERİ  | 18.11.2020 16:33 | Son Güncelleme

Uzunköprü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

Uzunköprü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde şehitlikte tören düzenlendi.
Törene Meriç Kaymakamı ve Uzunköprü Kaymakam Vekili İlyas Öztürk, Alay Komutanı Topçu albay Aydoğan Önal, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, siyasi parti başkanları ve il genel meclis üyeleri katıldı. Belediye Başkanı Becan, şehitlikte kısa bir konuşma yaptı. Becan konuşmasında, “Rumeli’de kurulan ilk Türk şehri olan ve yüzyıllardan beridir süregelen stratejik değerini koruyan tarihi ile kültürü, toprağı ve dokusu ile Trakya’nın en verimli bölgesi Uzunköprü’müzün düşman işgalinden kurtuluş günü, bu sebeple bizler için bambaşka bir önem taşıyor. Hoşgörülü, aydın ve medeniyet emsali bilinen biz Uzunköprülüler, Uzunköprü’müzün her adımında, her ağacında, her nefesinde bu topraklar uğruna canını feda eden kahramanlarımızı hatırlıyor, işte bu yüzden yüreğimize işlemiş memleket aşkını her geçen gün daha da büyütüyor ve topraklarımızı bizler için yeniden yuva yapan başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına gün geçtikçe daha da saygı duyuyoruz. Mücadele boyunca canını dişine takarak topraklarımızı düşman birliklerine teslim etmeyen tüm kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyor, bizlere onurlu, gururlu ve şerefli bir tarih yazarak, laik bir Cumhuriyet emanet eden ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını saygı ve sevgi ile anıyor, Uzunköprü’müzün düşman işgalinden kurtularak sonsuza dek bizlere kazandırılışının 98. yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
1/

Edirne Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
06:30
Sabah
08:00
Öğle
13:04
İkindi
15:35
Akşam
17:58
Yatsı
19:23

Edirne Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Rukiye Kantar Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Türkkal Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.