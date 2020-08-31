Uzunyurt Köyü’nde orman yangını

Çorum’un Kargı İlçesi’ne bağlı Uzunyurt Köyü’nde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar alan yandı.

Yangın akşam saatlerinde Uzunyurt Köyü’ne bağlı Belen Mevkii’nde meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayılmaya başladı. Dumanları gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Köy muhtarı Emin Teke ve köylüler yangına anında müdahale ederken, kısa sürede yangın alanına ulaşan Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri, arazöz ve itfaiye araçlarıyla yangını kontrol altına aldı.

Yangın alanının çevresi kısa sürede sarılarak yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ederken yaklaşık 5 hektar büyüklüğünde orman alanının yangından zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

