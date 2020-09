Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van Gölü havzasının güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bir taraftan Van Gölü’nün kirliliğine dikkat çekmek için yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirirken bir taraftan da Van’ın güzelliklerini yansıtmak için etkinliklerine devam ediyorlar.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, hem Van Gölü’nün kirliliğine dikkat çekmek hemde Van ve çevre il, ilçelerin güzellikleri keşfetmek için yürüyüş ve tırmanışlarına devam ediyor. Doğa seferler bu sefer Bitlis’ın Tatvan ilçesine bağlı Van Gölü’ne hakim bir konumda bulunan Çanakdüzü köyünü ziyaret ettiler. Köyün yakınlarında bulunan ve yaklaşık 2700 yıl önce Urartular tarafından bölgeye yapıldığı belirtilen sulama göleti, göletin tahliyesi için açılan 2 tüneli ile Göllü köyü ovasındaki St. George of Goms Manastırını gezdiler.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Kulüp olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar amacımız keşfetmek tanıtmak gezmek ve insanları doğa ile buluşturmak. Temiz bir doğanın korunması için çaba sarf etmek. Doğa bilincini insanları aşılamak. Özellikle çocukları doğaya götürerek doğanın korunması bir farkındalık yaşatmak amacıyla öncelikle çocukları ön planda tutuyoruz. En çok onları önem veriyoruz. Sürekli dile getirdiğimiz 3 konudan bahsetmek istiyoruz. Birincisi define avcılarının tarihi dokuyu, tarihi yapıları define bahanesiyle yok etmeleri ve tarumar etmeleridir. İkincisi avcıların coğrafyamızda doğada canlı hayvanların bırakmamaları avcılık bahanesiyle katletmeleri. Üçüncüsü pikniğe gittikleri ve çöplerini doğada bırakan tembel insanlar. Biz bu üç konuyu sık sık dile getiriyoruz. Eğer bu üç grup olmazsa gerçekten doğamız çok temiz, çok berrak ve korunaklı yaşanabilir bir çevre olarak kalacak. Maalesef bunlar hem doğamızı, hem geleceğimizi hem çocuklarımıza bırakacağımız güzel bir doğayı yok ediyorlar. Hep beraber bu insanlara yok demek için mücadele etmemiz gerekiyor. Bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bu haftaki etkinliğimiz yine Van Gölü havzasının en güzel koylarından biri olan Göllü köyü ovasındaki St. George of Goms Manastırı ile Çanakdüzü (Komıs) köyünün bölgesi. Buraya yol gitmediğinden dolayı deniz çok temiz ve berrak. Hiç çöp bulunmayan bir koy. Çünkü buraya insanlar gelmiyor bilmiyor. Yine ovada bulunan suyun göle geçiş tünelini gezdik. Onun keşfini yaptık. Çok güzel bir tüneldi. Her şeyden önce geleceğimiz ve çocuklarımın geleceği olan doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Yine bu etkinliğimizde ağırlık olarak çocuklara önem verdik. Tarihi dokuyu onları anlattık. Doğayı anlattık. Doğadaki canlıları anlattık ve doğanın ne kadar güvenilir olduğunu anlattık. Bu bilinçle, bu düşünceyle, bu fikirle hep beraber bir gelecek kuralım. Bu üç kesime dur diyelim. Define avcılarına, doğadaki canlı katleden avcılara ve doğaya çöp bırakan tembel insanlara dur diyelim" diye konuştu.