YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Vahdettin Özkan, Konya Valiliğine atandı

Vahdettin Özkan, Konya Valiliğine atandı

KONYA HABERLERİ  | 10.06.2020 12:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya Valiliği görevine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan atandı.Resmi Gazetede yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vali atamaları gerçekleştirildi.

Vahdettin Özkan, Konya Valiliğine atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya Valiliği görevine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan atandı.
Resmi Gazetede yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vali atamaları gerçekleştirildi. 41 ilin valisi değişti, çok sayıda kaymakam ve yüksek düzey bürokrat da vali olarak atandı. Kararname ile Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak Mülkiye Başmüfettişi görevine atanırken, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan Konya Valiliği görevine atandı.

Vahdettin Özkan kimdir:
Vahdettin Özkan 1968 yılında Muş’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi (1989). Kalkınma Sosyolojisi alanında Yüksek Lisans yaptı (2002). Evli ve iki çocuk babasıdır.
1990 yılında intisap ettigi mülki idare amirligi görevinde sırasıyla;
- Kaymakam Adayı (Bingöl) (1990-1993)
- Erzurum Ilıca Kaymakamı (1993-1995)
- Van Bahçesaray Kaymakamı (1995-1997)
- Van Vali Yardımcısı (1997-2000)
- OHAL Bölge Vali Yardımcısı (2000-2002)
- Koordinatör Vali Yardımcısı (2002-2003)
- Diyarbakır Vali Yardımcısı (2003-2004)
- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi / Daire Başkanı (2004-2005)
- İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri (2005-2006)
- Mülkiye Başmüfettişi (2006-2007)
- Şırnak Valisi (2010-2013)
- Isparta Valisi (2013-2016)
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı (2007-2010)
- 1 Haziran 2016 tarihli kararname ile Kahramanmaraş Valisi olmuştur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Konya Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:20
Öğle
12:55
İkindi
16:47
Akşam
20:19
Yatsı
21:58

Konya Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Esma Eczanesi
Karatay
Zeynep Sena Eczanesi
Karatay
Akif Duman Eczanesi
Selcuklu
Damla Eczanesi
Selcuklu
Koç Eczanesi
Selcuklu
Vatan Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Konya'da sokağa çıkan 3 yaşlı baygınlık geçirdi

Konya'da sokağa çıkan 3 yaşlı baygınlık geçirdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.