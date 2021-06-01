Vaka sayılarının kısmen azaldığı Kastamonu'da Vali Çakır'dan uyarı:

Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Koronavirüs ile mücadelede özellikle kahvehaneler, lokantalar, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık olan yerlerde ciddi bir beklenti oluştu. Hem de bir özlem oluştu. Kapalı olan alanlarla ilgili bir normalleşme başladı ancak bu açılmanın kontrollü normalleşme olduğu unutulmamalı." dedi.

Çakır, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Meclisi Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Kontrollü normalleşme" sürecine işaret eden Vali Çakır, vaka sayılarında son haftalarda kısmen düşüşün yaşandığı kentte, kimsenin rehavete kapılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

"Her şey eskisi gibi oldu, her şey bitti algısı ile hareket edersek, alışmış olduğumuz maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda alışkanlıklarımızı terk eder kalabalık ortamlarda durmaya devam edersek maalesef tekrar yoğun vaka sayıları ile karşı karşıya kalabiliriz." ifadesinde bulunan Çakır, şunları dile getirdi: