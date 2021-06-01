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Vaka sayılarının kısmen azaldığı Kastamonu'da Vali Çakır'dan uyarı:

01.06.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kapalı olan alanlarla ilgili bir normalleşme başladı ancak bu açılmanın kontrollü normalleşme olduğu unutulmamalı"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Koronavirüs ile mücadelede özellikle kahvehaneler, lokantalar, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık olan yerlerde ciddi bir beklenti oluştu. Hem de bir özlem oluştu. Kapalı olan alanlarla ilgili bir normalleşme başladı ancak bu açılmanın kontrollü normalleşme olduğu unutulmamalı." dedi.

Çakır, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Meclisi Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Kontrollü normalleşme" sürecine işaret eden Vali Çakır, vaka sayılarında son haftalarda kısmen düşüşün yaşandığı kentte, kimsenin rehavete kapılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

"Her şey eskisi gibi oldu, her şey bitti algısı ile hareket edersek, alışmış olduğumuz maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda alışkanlıklarımızı terk eder kalabalık ortamlarda durmaya devam edersek maalesef tekrar yoğun vaka sayıları ile karşı karşıya kalabiliriz." ifadesinde bulunan Çakır, şunları dile getirdi:

"Koronavirüs ile mücadelede özellikle kahvehaneler, lokantalar, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık olan yerlerde ciddi bir beklenti oluştu. Hem de bir özlem oluştu. Kapalı olan alanlarla ilgili bir normalleşme başladı ancak bu açılmanın kontrollü normalleşme olduğu unutulmamalı. Koronavirüsle mücadele döneminde esnaflarımız zor günler geçirdi. Bunun da farkındayız. Bu bağlamda edindiğimiz kazanımları kaybetmemek uzun vadede esnaflarımızın lehine olacak. Aksi takdirde vaka sayılarının artması tekrardan kısıtlamaların geri gelmesine sebep olabilir. Gerek aşılama oranındaki yüksek seviyemiz, gerekse vatandaşlarımızda oluşan yüksek seviyedeki hassasiyet ile Kastamonu'da kontrollü tabloyu uzun süre devam ettireceğimizi düşünüyorum. Hatta daha güzel seviyelere çevireceğimizi düşünüyorum. Bu süreçte herkesin desteğini tekrar görmek istediğimizi hatırlatmak istiyorum."

Yeni düzenleme ile ilgili bilgi veren Vali Çakır, "Hafta sonları kısıtlamalar sadece pazar günleri belirlenen saatler arasında geçerli olacak. Düğünler, nikahlar ve sosyal toplantılar serbest hale geldi. Belediye başkanlarımızdan bu süreçte dikkatli olmalarını istiyorum. Düğünlerin yoğun ortamlarda geçeceğini aklımızdan çıkarmayalım. Çift maskeyi hayatta bırakmayalım. Ben aşı oldum diye de rahat hareket etmeyelim. Bu süreçte çok fazla kişi ile temas edebileceğimizi aklımızdan çıkarmayalım." diye konuştu.

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