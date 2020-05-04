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  4. Vaka sayısı 4 günde 7 kişi daha artarak 50’e yükseldi

Vaka sayısı 4 günde 7 kişi daha artarak 50’e yükseldi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.05.2020 12:05 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı İlçesinde Koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Vaka sayısı 4 günde 7 kişi daha artarak 50’e yükseldi

Zonguldak Alaplı İlçesinde Koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor. İlçe sağlık Kurumu verilerinden elde edilen bilgiye göre, Alaplı genelinde son 4 günde yapılan testlerde 7 kişide pozitif bulguya rastlandı. Böylelikle toplam vaka sayısı 50 olarak açıklandı
Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada,Alaplı ilçesinde 29 Nisan’da 43 olarak açıklanan koronavirüs (Covid-19) kesinleşmiş pozitif vaka sayısının 50’e yükseldiğini ifade ederek, "Bu hastalardan 32’si iyileşmiş olup, 1’i yoğun bakım olmak üzere 18’inin hastanede tedavileri devam etmektedir. " dedi.

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