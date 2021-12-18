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Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada

18.12.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya illerindeki vaka artışı diğer kentlerde de sürdü -Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasında Tekirdağ üçüncü, Kırklareli altıncı sırada yer aldı

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada Tekirdağ üçüncü, Kırklareli altıncı sırada yer aldı.

Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 278,59'a iken söz konusu tarihlerde 311,95'e yükseldi.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman yükselen zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre yükseliş yönlü oldu.

- Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'de vakalar son verilere göre yükseldi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 456,13 iken son verilerde 467,74 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 336,43 iken 358,63'e yükseldi.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle:

25 Eylül - 1 Ekim2 - 8 Ekim9-15 Ekim

16-22 Ekim30 Ekim-5 Kasım6 - 12 Kasım13-19 Kasım20-26 Kasım27 Kasım - 3 Aralık4 - 10 AralıkEdirne171,18162,59137,58178,04198,64178,64159,16212,13278,59311,95Kırklareli200,70188,26215,07212,59272,85325,93308,51379,83456,13467,74Tekirdağ141,06156,42190,65219,69281,85313,95262,61288,1336,43358,63

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Edirne Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

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