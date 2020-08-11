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Vakaların arttığı Korkuteli’nde Belediye Başkanı İşlek’ten uyarı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.08.2020 12:36 | Son Güncelleme

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Covid-19 vaka sayısının 15’e yükseldiğini hatırlatarak, "Rica ediyorum, istirham ediyorum ve yalvarıyorum sadece çok basit olan şu kısa kuralları kendinize koyunuz.

Vakaların arttığı Korkuteli’nde Belediye Başkanı İşlek’ten uyarı

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Covid-19 vaka sayısının 15’e yükseldiğini hatırlatarak, "Rica ediyorum, istirham ediyorum ve yalvarıyorum sadece çok basit olan şu kısa kuralları kendinize koyunuz. Maske takın, 1.5 metreden yakın mesafede durmayınız, tokalaşmayınız ve ellerinizi sık sık dezenfekte edip yıkayınız. Bu kadar basit ve kolay" dedi.
İlçede vaka sayıları konusunda artış yaşandığına dikkat çeken İşlek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Maalesef Covid-19 virüs pozitif hasta sayımız 15’e yükseldi. Özgürce dolaşın, gezin, alışveriş yapın, eğlenin, çarşı pazarda işlerinizi görün, parklarda dolaşın, bununla ilgili hiçbir yasaklama yok. Ama lütfen, rica ediyorum, istirham ediyorum ve yalvarıyorum sadece çok basit olan şu kısa kuralları kendinize koyunuz. Maske takın, 1.5 metreden yakın mesafede durmayınız, tokalaşmayınız ve ellerinizi sık sık dezenfekte edip yıkayınız. Bu kadar basit ve kolay. Eğer bu kurallara uyarsak yüzlerce temaslımız olan ilçemizde vaka sayısını yine çok kısa sürede sıfırlarız. Antalya’da genelgeye göre bir kısıtlama yok dolayısıyla bizlerinde şuan için yaptırım uygulayacak bir yetkisi yok. Ama biz Korkuteliler olarak kendimize yaptırım uygulamalıyız ki tekrardan ilçemiz için bir yasaklama gelmesin. Haydi Korkuteli’m kendinizi, çocuklarınızı, ailelerimizi, esnafımızı, çiftçimizi düşünüyorsanız ve Allah katında vebal almak istemiyorsanız lütfen şu 4 basit, kolay kuralı kendinize koyun"

Vakaların arttığı Korkuteli’nde Belediye Başkanı İşlek’ten uyarı

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