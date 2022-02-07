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Vakaların arttığı Uşak ve Manisa'da aşı ve tedbirlere uyma çağrısı

07.02.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakaların arttığı Uşak ve Manisa'da aşı ve tedbirlere uyma çağrısı

UŞAK / MANİSA (AA) - Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası yoğunluğunun en fazla arttığı 10 il arasında yer alan Uşak ve Manisa'da, valiler, vatandaşlara salgın tedbirlerine uyulması ve hatırlatma doz aşılarının yaptırılması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı sıralamada yer alan Uşak'ta, 22-28 Ocak 2022 tarihlerinde vaka sayısı 100 bin kişide 391,41 artışla 794,46 oldu.

Vaka sayısı haritasında bir önceki haftaya göre yüzde 97'lik artış kaydedildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, sosyal medya hesaplarından Uşaklı vatandaşlara aşı ve tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

Kocabıyık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerimiz, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın açıklamış olduğu illere göre vaka sayısı haritasında son bir haftada vaka yoğunluğu en çok artan iller arasındayız. Bu mücadelemizde tedbirleri ihmal etmemeliyiz. Maske kullanımı konusunda daha hassas davranmalı, hatırlatma dozu aşılarımızı yaptırmalıyız. Unutmayalım, hiçbir şey sağlığımızdan daha kıymetli değil."

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi'nde ekip araçlarından vatandaşlara, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda anonslar yapıldı.

- Manisa'da yeni zirve

Manisa'da vaka artışı yüzde 63,7 artışla 100 binde 442,29'dan 724,18'e çıktı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de AA muhabirine, kentteki vaka artışının iki kattan fazla olduğuna söyledi.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması ve aşıların tamamlanması çağrısında bulunan Karadeniz, "Günlük bildirilen vaka sayılarında Kasım 2020’de gördüğümüz zirvenin üzerindeyiz. Ancak hastaneye yatışlarda ve yoğun bakımdaki hasta sayımız, o günkü rakamların yarısı kadar." diye konuştu.

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