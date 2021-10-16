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Vakıf GYO, Cubes Ankara projesini satışa sundu

16.10.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan: - "2023 yılında tamamlama hedefinde olduğumuz projemize henüz satışa sunulmadan önce bile gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Projemizin sanatsal aktivitelere ev sahipliği yapacak gösteri merkezi, yüzme havuzu, spor, gurme ve alışveriş alanları ile şehrin dinamik yaşamına da ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vakıfbank ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iştiraki olan Vakıf GYO’nun Ankara’daki yeni projesi Cubes Ankara, “Ankara’nın yeni havası” sloganı ile satışa sunuldu.

Vakıf GYO açıklamasına göre, Ankara’nın yeni cazibe merkezi Çukurambar’da ve yatırım potansiyeli son derece yüksek bir bölgede, toplam 217 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulu projede yaşamın 2023’te başlaması planlanıyor.

Bu yıl 25’inci yılını kutlayan Vakıf GYO’nun 1,35 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği Cubes Ankara; farklı ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanan konut, ofis, ticari ve sosyal yaşam alanlarından oluşuyor. Proje 1+1’den, 6+1’e kadar değişen konut tiplerinin yanı sıra, farklı ofis seçenekleri, kat arasında yer alan açık koşu parkuru, çatı katına konumlanan fitness ve yüzme havuzuyla da dikkati çekiyor.

Satılabilir ve kiralanabilir nitelikteki ofis, restoran, kafe, alışveriş alanlarıyla 7/24 her türlü ihtiyaca karşılık vermeyi hedefleyen Cubes Ankara, kentin merkez noktalarına dakikalar içerisinde ulaşabilme imkânı sunuyor.

Yeşilden vazgeçemeyenler için kat bahçeleri, teraslar ve ortak alanların da sunulduğu Cubes Ankara, çocuklara, evcil hayvanlara, doğaya ve engellilere dost bir proje olarak öne çıkıyor. Doğa dostu malzemelerle tasarlanan Cubes Ankara projesi, enerji tasarrufu, geri dönüşümü ön planda tutan sistemi, dünya standartlarındaki dış cephesi ve mimari çözümleri ile sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacak.

- "Cubes Ankara, tamamlandığında bölgenin alışveriş ve yeme-içme merkezi haline dönüşecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, Vakıf GYO olarak geleneğin gücü ile geleceğin yaşam alanlarını inşa ettiklerini belirtti.

İncehasan, “Sektörümüzün örnek kuruluşu olma hedefiyle projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vakıf GYO’nun 25’inci yılında başkentimiz Ankara’da hayata geçirdiğimiz Cubes Ankara’yı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek unsurlarla tasarladık.” ifadelerini kullandı.

Cubes Ankara projesinin şirketin portföyüne dâhil olduğu günden itibaren, titiz bir şekilde yürüttükleri çalışmalarla ağustos ayının başında inşaat uygulama sürecini başlattıklarını ifade eden İncehasan, “Çukurambar’ın değişen ve gelişen çehresine uygun fiziksel ve sosyal unsurlara sahip yatırımımız, sadece proje içerisinde yaşayanlara değil, çevresine de sosyal ve kültürel yönden hizmet verecek nitelikte.” değerlendirmesinde bulundu.

İncehasan, yeni projeler geliştirirken hem Türkiye hem de dünyadaki kentsel ihtiyaçları göz önüne aldıklarını da söyledi. Şehir merkezinde oldukça dinamik bir bölge olan Çukurambar’ın yatırım değeri açısından da büyük potansiyel taşıdığına dikkat çeken İncehasan, “Cubes Ankara, lokasyon avantajı ve yenilikçi tasarımıyla, tamamlandığında bölgenin alışveriş ve yeme-içme merkezi haline dönüşecek. 7/24 yaşayan, kendinden bahsettiren dinamik bir yapıya sahip bir projeden söz ediyoruz. 2023 yılında tamamlama hedefinde olduğumuz projemize henüz satışa sunulmadan önce bile gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Projemizin sanatsal aktivitelere ev sahipliği yapacak gösteri merkezi, yüzme havuzu, spor, gurme ve alışveriş alanları ile şehrin dinamik yaşamına da ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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