Vakıf Katılım 3 ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, Brandon Hall Group HCM Excellence Awards ve Steive Awards For Great Employers'ın düzenlediği ödül programlarında, insan kaynakları ve eğitim alanlarında ortaya koyduğu projelerle 3 ödül aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, insan kaynakları ve eğitim politikalarını "katılım finans sektörünün en çok çalışılmak istenen kurumu olma" vizyonuyla şekillendirmeye devam eden Vakıf Katılım, sektörün en prestijli ödüllerinden Brandon Hall Group HCM Excellence Avards ve Steive Awards For Great Employers'ta ödüle layık görüldü.

Vakıf Katılım, üniversite öğrencilerine yönelik tasarlanan uzun dönem staj programı "Geleceğe Katılım’" ile "En İyi Özgün/Yenilikçi Yetenek Yönetimi’" kategorisinde, "Geleceğin Şube Müdürlerini Geliştirme Programı" ile "En İyi Liderlik Gelişim Programı’" kategorisinde, "Koçluk ve Mentorluk Programı" ile de "Koçluk ve Mentorlukta Başarı" kategorisinde ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, Brandon Hall Group HCM Excellence Awards ve Steive Awards For Great Employers'ta ödül almanın haklı gurur yaşattığını belirterek, "Sektörümüzün en genç üyelerinden biri olmamıza rağmen hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetlerin yanı sıra insan kaynakları ve eğitim projelerimizle de referans kurum olmayı hedefliyoruz. Doğru ve yenilikçi insan kaynakları yaklaşımlarıyla kurum çalışanlarımızın yetenek ve becerilerini sergileyeceği çalışma ortamları oluşturmayı önceliklendiriyoruz.

Kariyer hedeflerine ulaşmaları için onlara yol göstererek önemli gelişim fırsatları sunmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz proje ve programlar gerek ulusal gerekse uluslararası kurumlar tarafından dikkatle takip ediliyor, insan kaynakları ve eğitim uygulamalarımızla ödüle lâyık görülüyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük bir özenle hayata geçirdikleri çalışmalarının ödüllendirilmesinin ayrı bir kıvanç ve mutluluk kaynağı olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Üniversite öğrenimine devam eden nitelikli gençleri Vakıf Katılım bünyesine dahil ettiğimiz, bir istihdam ve sosyal sorumluluk projesi olan 'Geleceğe Katılım' programımızla, kariyerine bu sektörde başlamak isteyen öğrencilere katılım finans sistemini mutfağında öğretiyor, yeteneklerini keşfetmeleri için alanlar oluşturuyor ve bu sayede onlara önemli bir kariyer fırsatı sunuyoruz.

Öte yandan 'Geleceğin Şube Müdürlerini Geliştirme' programımızla, müdür aday havuzunda bulunan çalışanlarımızın liderlik ve koçluk becerilerinin gelişimine katkı sağlayarak bir üst pozisyona hazırlanmalarına destek olurken, 'Koçluk ve Mentorluk' programımızla da tüm çalışanlarımıza etkin bir şekilde kendini, işini, ekibi yönetmesi ve liderlik etmesi konusunda destek oluyoruz. Sektörümüze, çalışanlarımıza ve gençlerimize verdiğimiz desteğin ödüllerle taçlandırılması bizi çok memnun etti. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyor, birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum."

