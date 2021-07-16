Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden "Girişim Hızlandırma Programı"

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğinde "Girişim Hızlandırma Programı"nı başlattı.

Vakıf Katılım açıklamasına göre, Vakıf Katılım, fintech alanında çalışmaları olan girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğinde "Girişim Hızlandırma Programı" nı başlattı.

Girişim fikri belli bir aşamada olan girişimcilerin birebir mentorluk, danışmanlık ve eğitim süreçlerinden faydalanarak hayallerine kavuşmalarını sağlayacak olan “Girişim Hızlandırma Programı”na başvurular 8 Ağustos’a kadar devam edecek.

Başvurular, http://tto.ticaret.edu.tr/ adresli İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi kurumsal web sayfasından yapılacak.

Başvuruların ardından belirlenecek girişimcilere 8 hafta boyunca toplam 120 saat birebir mentorluk hizmetiyle "Fikri mülkiyet hakları", "Nakit akışı ve Finans", "Sunum teknikleri /Asansör sunum" vb. konuları kapsayan eğitimler verilecek. Programının sonunda jürinin değerlendirmesi sonrasında birinci seçilen girişimci 30 bin TL, ikinci olan girişimci 20 bin TL ve üçüncülüğü göğüsleyen girişimci de 10 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.

Ayrıca program kapsamında uygun görülen projeler Vakıf Katılım’ın fon yatırımcısı olduğu "Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ve "Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kapsamında değerlendirilme imkanına da sahip olabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Devletimizin politika ve teşvikleriyle teknolojik girişimciliğin güçlü bir şekilde desteklendiği bu dönemde İstanbul Ticaret Üniversitesi’yle “Girişim Hızlandırma Programı”nı hayata geçirerek çok değerli bir iş birliğine imza attık." değerlendirmesinde bulundu.

Girişim Hızlandırma Programıyla girişimcilerin yeni ürün/hizmet geliştirmesine destek vermek ve umut vadeden girişimlerin de çeşitli mentorluk ve danışmanlıklarla kuvvetlendirilerek ticari değere dönüşümlerini sağlamak istediklerini belirten Göktaş, "Ülkemizin her alanda daha fazla büyüme yakalaması ve küresel rekabet gücünü artırması için mutlak suretle girişimcilerimizin önünü açmak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli desteği vermek durumundayız. Başlattığımız programla yüksek katma değer üretebilecek teknolojik girişimlerin sürdürülebilir gelişimine katkı sunacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

