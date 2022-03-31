VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenen VakıfBank'ın başantrenör Giovanni Guidetti, ''Bugün takım gibi oynadık'' dedi.

İtalyan çalıştırıcı maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün takım gibi oynadık. Güçlü bir takıma karşı mücadele ettik. Rövanşın çok zor olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Opet karşısında çok iyi oynadıklarını belirten Melis Gürkaynak, "Çok önemli bir maçtı. Özellikle ilk maçta böyle bir avantaj sağlamak çok önemliydi. Önceden hazırlandık, kurguladığımız taktikleri sahaya yansıttık. Bu anlamda iyi bir maç çıkardık. Dileğimiz ikinci maçı da kazanarak Slovenya'ya gitmek." diye konuştu.

Türkiye'nin en iyi takımlarının karşı karşıya geldiği maçtan galibiyetle ayrıldıklarını dile getiren Zehra Güneş de, "Bizim için çok önemliydi. İlk adımda istediğimizi aldık. Sahamızda kazandığımız için mutluyum. İkinci maça odaklanıyoruz, umarım her şey güzel gider." değerlendirmesinde bulundu.

