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Vakıfbank ve Vakıf GYO arasında satış vaadi sözleşmesi imzalandı

12.04.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıfbank ve Vakıf GYO arasında satış vaadi sözleşmesi imzalandı

İSTANBUL (AA) - Vakıfbank, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) projesinden 25 bin 718 metrekarelik yerin satın alınmasına ilişkin olarak Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'yla (GYO) satış vaadi sözleşmesi imzaladı.

Vakıfbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, banka yönetim kurulunun 07 Nisan tarihli kararı ile İUFM projesinin 52 katlı bloğunda yer alan 25 bin 718 metrekare yerin 930 milyon TL + KDV'ye satın alınması ve satın alıma ilişkin olarak her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi hususunda Genel Müdürlük makamının yetkili kılındığı anımsatıldı.

Açıklamada, Vakıfbankın, genel müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan yerin satın alınmasına ilişkin olarak, Vakıf GYO ile satış vaadi sözleşmesi imzalandığı kaydedildi.

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