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VakıfBank'ın tasarruf mevduatları ekimde yüzde 36 arttı

27.10.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi: - "Tasarruf mevduatlarımızdaki artışta yenilikçi vadeli mevduat kampanyalarımızın etkisi büyük oldu. Müşterilerimizin birikimlerine destek olmaya ve diğer bankacılık ürünlerimizde kendilerine özel avantajlı koşullar sunmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank'ın TL bazında toplam tasarruf mevduatları, ekim ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, birikim ve tasarruf alışkanlığı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgın dönemiyle yükselişe geçti. Bu dönemde her kesimin farklı ihtiyaçlarına çözüm üreten mevduat ürünleri çıkaran VakıfBank, hanehalkı birikimlerinin üretime dönüşmesindeki aktif rolünü her geçen gün artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, banka olarak tüm çalışmalarına, ülkenin sürdürülebilir büyümesine destek olma yaklaşımıyla devam ettiklerini bildirdi.

Üretime, ihracata, istihdama katkıda bulunacak projelere kredi finansmanı sağlarken en önemli kaynaklarının tabana yaygın mevduatları olduğunu belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Burada da hanehalkı ihtiyaçlarını en iyi şekilde okuyarak, buna uygun mevduat ürünleri geliştiriyoruz. Bu sayede Dünya Tasarruf Günü'ne yaklaştığımız şu günlerde toplam tasarruf mevduatımızda geçen yılın aynı dönemine göre TL karşılık olarak yüzde 36'lık bir büyüme elde ettik. Bu artışta yenilikçi vadeli mevduat kampanyalarımızın etkisi büyük oldu. Vadeli gibi kazandıran ve vadesiz gibi harcanabilen, avantajlı faiz oranlarına sahip günlük mevduat ürünümüz Arı hesabı, SKY limiti olan müşterilere özel avantajlı faiz oranına sahip SKY Mevduat Hesabımız ve dijital kanallardan kullandırdığımız kampanyalar en öne çıkanlardı. Tasarruf mevduatı müşterilerimizin birikimlerine destek olmaya ve diğer bankacılık ürünlerimizde kendilerine özel avantajlı koşullar sunmaya, önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz."

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