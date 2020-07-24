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  4. VakıfBank'tan 107 bin 950 adet hisse senedi geri alımı

VakıfBank'tan 107 bin 950 adet hisse senedi geri alımı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.07.2020 18:33 | Son Güncelleme

VakıfBank'tan 107 bin 950 adet hisse senedi geri alımı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, bugün 4,85 lira fiyattan 107 bin 950 adet hisse senedi geri alımı gerçekleştirdi.

VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız yönetim kurulunun kararıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yayınlanan 'Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber' kapsamında özellikli çalışanlara yapılacak değişken ödemelere ilişkin olarak 24 Temmuz 2020 tarihinde 4,85 lira fiyattan 107 bin 950 adet bankamız hisse senedi geri alımı yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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