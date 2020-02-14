VakıfBank’tan 2 milyar 802 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, 2019 yılında 2 milyar 802 milyon TL net kar elde etti.

VakıfBank açıklamasına göre, banka, konsolide olmayan finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın aktif büyüklüğü 2019 yılında 419 milyar TL’nin üzerine çıkarken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek 352 milyar TL’yi aştı. VakıfBank, 2019 yılında ulaştığı 3 milyar 613 milyon TL brüt karından 810 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 802 milyon TL net kar elde etti.

Bankanın finansal performansını değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Ülkemiz ekonomisi için dengelenme süreci olarak adlandırdığımız 2019 yılında reel ekonomiye verdiğimiz destek 352 milyar TL'yi aştı. Toplam nakdi kredilerimiz yıllık bazda yüzde 24 büyüyerek 275 milyar TL'ye ulaştı. Söz konusu büyüme, bankacılık sektörünün ortalama nakdi kredi büyümesinin iki katından daha fazladır. Önceki yıla kıyasla nakdi kredilerdeki pazar payımızın yüzde 9,2 seviyesinden yüzde 10,3 seviyesine, toplam aktiflerdeki pazar payımızın ise yüzde 8,6 seviyesinden yüzde 9,3 seviyesine artmış olması reel sektöre verdiğimiz kesintisiz desteğin bir göstergesi niteliğindedir. Global ekonomide dalgalanmaların yaşandığı zorlu bir yılı geride bırakırken her alanda pazar payımızı artırmayı başardık. Sağladığımız krediler aracılığıyla reel sektöre olan desteğimizi istikrarlı olarak artırmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.