VakıfBank'tan 9 ayda 4,3 milyar lira net kar

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, yılın 9 ayında 4 milyar 341 milyon lira net kar elde etti. VakıfBank'tan yapılan açıklamada, ocak-eylül dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlar paylaşıldı. Buna göre, VakıfBank, yılın 9 ayında 638 milyar TL toplam aktif büyüklüğüyle Türkiye'nin üçüncü büyük bankası konumuna ulaştı. Bu dönemde elde ettiği 5 milyar 483 milyon TL brüt karından 1 milyar 142 milyon TL vergi karşılığı ayıran banka, 4 milyar 341 milyon TL net kar elde etti. Bankanın nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek ise 506 milyar TL oldu. - "Ülke ekonomisine aynı şekilde katkı sağlamaya devam edeceğiz" Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, pandemi ve iş yapış şekillerinde meydana gelen değişim döneminde dahi yüksek sorumluluk bilinciyle tüm müşterilere hizmet vermeye ve milli ekonomiyi her koşulda desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Yılın 9 ayında ulaştıkları 638 milyar liralık aktif büyüklükle Türkiye'nin en büyük üçüncü bankası olduklarını aktaran Üstünsalih, "Çalışanlarımızdan yönetim kadromuza kadar, tüm çalışma arkadaşlarımın yoğun çabalarının bir sonucu olan bu gelişme oldukça gurur vericidir. Olağanüstü bir çaba göstererek nakdi krediler, gayrinakdi krediler, mevduatlar, yurt dışı transferler ve işlemler dahil her alanda pazar payımızı artırmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, bu vesileyle yılın 9 ayında nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladıkları desteğin 506 milyar liraya ulaştığını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke ekonomisine aynı şekilde katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. - "Nakdi kredilerde pazar payımız yüzde 12'ye ulaştı" Abdi Serdar Üstünsalih, 9 ayda devreye aldıkları çeşitli kampanyalarla bireysel müşteriden KOBİ'lere ve ticari müşterilere kadar toplumun her kesiminin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Toplam nakdi kredilerimiz bir önceki çeyreğe göre ve yılbaşından bugüne sırasıyla yüzde 11,3 ve yüzde 49,7 artışla 411 milyar lirayı aştı. Söz konusu büyüme oranlarımız sektör ortalamalarının üzerinde. Böylece nakdi kredilerdeki pazar payımız 2019 sonundaki yüzde 10 seviyesinden yüzde 12 seviyesine, toplam aktiflerdeki pazar payımız ise yüzde 9'dan yüzde 11'e çıktı. Bu gelişmeler müşterilerimize ve milli ekonomimize destek olma sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirdiğimizin net bir göstergesidir."

- "Mevduat artışımız sektörün oldukça üzerinde" VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, fonlama tarafında da oldukça başarılı bir çeyreği geride bıraktıklarını, ana fonlama kalemleri olan toplam mevduatlarının, bir önceki çeyreğe göre ve yılbaşından bugüne yüzde 17,4 ve yüzde 56,7 artışla 394 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Mevduat tarafındaki büyümenin hem yıl hem de çeyrek bazında sektör ortalamalarının oldukça üzerinde olduğunu aktaran Üstünsalih, toplam mevduatlardaki pazar paylarının 2019 sonuna kıyasla yüzde 9,8'den yüzde 11,4 seviyesine yükseldiğini belirtti. Üstünsalih, "Önümüzdeki dönem hedefimiz, mevduat portföyümüzü mümkün olduğunca tabana yaygınlaştırarak daha çok müşteriye ulaşmak. Bu doğrultuda, müşterilerimize alternatif ürünler sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Alternatif kredi kartlarıyla her yaşa, iş durumuna ve sosyal tercihe göre kişiselleştirilmiş ürünler sunduklarını aktaran Üstünsalih, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yenilikçi ürün ve hizmet anlayışımız sayesinde kredi kartları kategorisinde sektörünün en hızlı büyüyen bankası olduk ve eylül sonu itibarıyla son bir yıllık süreçte 1 milyonu aşkın yeni kredi kartını müşterilerimizin kullanımına sunduk. Adetsel bazda bir önceki yıla göre yüzde 20'lik artış oranıyla kredi kartlarında sektörünün en hızlı büyüyen bankası olduk."