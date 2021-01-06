YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. VakıfBank'tan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında gayrimenkul satın alma açıklaması

VakıfBank'tan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında gayrimenkul satın alma açıklaması

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.01.2021 19:08 | Son Güncelleme

VakıfBank'tan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında gayrimenkul satın alma açıklaması

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) projesi kapsamında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait projenin bankanın genel müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan bölümü satın aldı.

VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulunun 22 Ekim 2020 tarihli kararı ve Genel Müdürlük makamının 6. Ocak 2021 onayı ile İUFM projesi kapsamında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait projenin Bankamız Genel Müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan 52 katlı bloğunda yer alan 4 bin 785,68 metrekarelik yerin 72 milyon 981 bin 700 TL'ye satın alınmasına ilişkin Bankamız ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arasında sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:15
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:23

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.